350.000 Euro Schaden : Brand in Frankfurter Gaststätte „Blaues Wasser“

In der Nacht von Freitag auf Samstag bricht im Open Air Restaurant „Blaues Wasser“ im Frankfurter Osthafen ein Feuer aus. Bis zu 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Beim Brand in der Frankfurter Gaststätte „Blaues Wasser“ ist ein Schaden von etwa 350.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer im Osthafen in der Nacht zum Samstag niemand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die Feuerwehr Frankfurt gab auf Twitter an, dass eine leicht verletzte Person vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurde.

Ihm zufolge wurde das Gebäude von den Flammen schwer beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar, Ermittlungen sollten am Samstag beginnen.

Mit einem Großaufgebot an Kräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr musste das Feuer in dem Gasthaus unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. In der Spitze waren über 100 Einsatzkräfte vor Ort. Für die Löschwasserversorgung kam neben Hydranten auch das Feuerlöschboot zum Einsatz, wie es hieß.

Die Einsatzkräfte waren noch am Morgen damit beschäftigt, einzelne Glutnester zu löschen. Zeugen hatten am frühen Morgen die Feuerwehr alarmiert.

Ein Twitter-Video der Frankfurter Feuerwehr zeigt die Löscharbeiten in der Nacht. Demnach soll neben dem Großaufgebot der Feuerwehrleute auch ein Feuerlöschboot zum Einsatz gekommen sein.