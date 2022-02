Shoppen ohne Impfnachweis : 2 G in Hessen vor dem Aus

Die Entscheidung des Verwaltungsgericht Frankfurt, dass die Betreiberin eines Bekleidungsgeschäfts in Hanau ihren Laden auch ohne Einhaltung der 2-G-Regel öffnen darf, wird zu Konsequenzen führen. Die Corona-Verordnung werde angepasst, teilte das hessische Wirtschaftsministerium der F.A.Z. am Dienstag mit. „Wir werden zeitnah eine Lösung vorlegen, die Klarheit schaffen wird.“

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis.
Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

Wie berichtet, hatte das Verwaltungsgericht der Inhaberin eines Modegeschäfts erlaubt, ihre Filiale in Hanau ohne Einschränkungen für alle Kunden zu öffnen – unabhängig vom Impfstatus. Dabei handelt es sich aber bisher noch um eine Einzelfallentscheidung. Für den übrigen Einzelhandel gilt weiter die 2-G-Regel. Die Klage eingereicht hatte Tanja Kolb, Geschäftsführerin des Modehauses Müller-Ditschler. Den Erfolg vor Gericht feiert das Modehaus auch im Internet. „Genießt ab sofort die schönsten Frühlingstrends – in unserem Haus in Hanau sogar ganz ohne Einlasskontrolle“, steht auf der Facebook-Seite des Geschäfts. Für zwei weitere Filialen des Betreibers, beide in Büdingen, gilt ebenfalls weiterhin die 2-G-Regel.

Kolb will das nicht auf sich sitzen lassen. Sie hat auch vor dem Verwaltungsgericht Gießen Klage eingereicht. „Wir sind guter Dinge, dass wir auch in Büdingen schon bald ohne Einlasskontrolle wieder für euch da sein dürfen“, heißt es auf der Homepage. In Hanau blieb am Dienstag der erhoffte Kundenansturm vorerst noch aus. Es müsse sich erst einmal herumsprechen, meinte eine Mitarbeiterin auf Nachfrage.

Grundrecht auf Gleichbehandlung

Das Modehaus Müller-Ditschler hat 2015 seine Filiale in Hanau eröffnet. Über zwei Stockwerke bietet es hochwertige Bekleidung an. Außerdem wird Baby- und Kinderkleidung sowie Unter- und Nachtwäsche verkauft. Müller-Ditschler half dem städtischen Marketing seinerzeit aus der Klemme. Nachdem C&A sein Haus in der Fußgängerzone Rosenstraße dicht gemacht hatte, stand die Immobilie für rund vier Jahre meist leer. Die Stadt bemühte sich lange um eine Nachfolgenutzung.

Geschäftsführerin Tanja Kolb hatte ihren Eilantrag auf den Wegfall der „2-G-Regelung“ erst in der vergangenen Woche beim Verwaltungsgericht Frankfurt eingereicht. Das Gericht stimmte der Argumentation der Klägerin zu. Die Antragstellerin sei in ihrem Grundrecht auf Gleichbehandlung verletzt. Der Begründung des Urteils lag die Verordnung der Landesregierung vom 24. November zur 2-G-Regel zugrunde. Es sei nicht genau genug definiert, welche Geschäfte unter die Zugangsbeschränkung fielen.

Einerseits seien Lebensmittelmärkte und Apotheken ausgenommen worden, andererseits aber auch Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte und Gartenmärkte. Außerdem werde in der amtlichen Begründung auf die damals „bevorstehende Weihnachtszeit“ Bezug genommen. Die Richter äußerten „erhebliche Zweifel, ob es sich hierbei überhaupt um eine taugliche Begründung“ handele. Jedenfalls müssten die Regeln, wenn sie länger gelten sollten, abermals auf ihre Notwendigkeit überprüft werden. Weiter heißt es in dem Beschluss, das Gericht habe „aufgrund der Aneinanderreihung der Ausnahmeregelungen keine übergeordneten Kriterien erkennen“ können, anhand derer ersichtlich sei, welche Einrichtungen als Betriebe der Grundversorgung gelten und deshalb ohne 2-G-Regel öffnen dürfen. Daher habe sich das Gericht am Sozialrecht orientiert, wo ein Mindestbedarf an Kleidung zur Grundversorgung zähle.

Der Handelsverband Hessen begrüßt das Urteil des Verwaltungsgerichts. Laut Jochen Ruths, Präsident des Handelsverbandes, sei es beruhigend, dass sich Vernunft vor Gericht einklagen lasse. Gleichzeitig sei es erschreckend, dass man Vernunft einklagen müsse.

Produkte des „täglichen Bedarfs“

Wie unterschiedlich die 2-G-Regelung auch in den benachbarten Bundesländern umgesetzt wird, sorgt bei Kunden immer wieder für Verwirrung. Denn welche Geschäfte Produkte des „täglichen Bedarfs“ führen und somit für alle Kunden, unabhängig vom Impfstatus, zugänglich sind, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Während in Hessen beispielsweise Baumärkte unter diese Kategorie fallen, müssen Kunden in Rheinland-Pfalz den 2-G-Status nachweisen, wenn sie Werkzeug kaufen wollen. Buchhandlungen gelten in Hessen als Geschäfte des täglichen Bedarfs, in Thüringen hingegen zählen sie nicht zu den Grundversorgern.

Die Verordnung könnte schon bald ein weiteres mal angepasst werden. Das Wirtschaftsministerium kündigte an, sie ebenfalls im Hinblick auf öffentliche Veranstaltungen zu ändern. Nach der Corona-Konferenz der Ministerpräsidenten hatte Regierungschef Volker Bouffier (CDU) berichtet, dass man sich nicht auf eine einheitliche Lösung habe einigen können, sie aber beim nächsten Treffen herbeiführen wolle. Darauf will die Landesregierung nun offenbar nicht mehr warten. Gemäß der Verordnung vom 17. Januar dürfen außerhalb von Hotspots an öffentlichen Veranstaltungen draußen maximal 1000 und drinnen höchstens 250 Menschen teilnehmen. Bouffier meint, dass diese Regelung sich „nicht bewährt“ habe. Vor der Bund-Länder-Konferenz in der vergangene Woche hatte er vorgeschlagen, einen Anteil von 25 Prozent der Plätze freizugeben.