Am 15. Juni blicken Millionen von Bürgern der Europäischen Union wieder nach Frankfurt, wenn im Turm der Europäischen Zentralbank (EZB) das nächste Mal über den Leitzins entschieden wird. Selten steht die Bank im Frankfurter Osten so regelmäßig in der Öffentlichkeit wie derzeit während der hohen Inflation. Diese wird von der Zentralbank mit steigenden Zinsen bekämpft, um dem obersten Ziel ihrer Politik, der Wahrung der Preisniveaustabilität in der Eurozone, gerecht zu werden.

Das aktuelle öffentliche Interesse und die Auswirkungen der in Frankfurt jeden Monat getroffenen Zinsentscheidungen untermauern die Bedeutung der EZB als eine der zentralen Institutionen der Europäischen Union – und als eine der wichtigsten Adressen in der Mainmetropole.