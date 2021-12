Einzelhandel ist dankbar : 2-G-Bändchen jetzt auch auf der Zeil

Seit Beginn der Woche können Kunden in Frankfurt mit 2-G-Bändchen im Einzelhandel einkaufen. Die neue Regelung soll die Zutrittskontrollen in den Geschäften für Kunden und Händler vereinfachen und die Schlangen vor den Läden verkürzen. Damit folgt Frankfurt anderen hessischen Städten wie Bad Homburg, Wiesbaden und Darmstadt, die das Einkaufen mit 2-G-Bändchen bereits seit längerer Zeit anbieten.

Um ein 2-G-Bändchen zu erhalten, müssen Bürger ihren gültigen 2-G-Nachweis an einer der Ausgabestellen vorzeigen und bekommen anschließend ein Bändchen um das Handgelenk gebunden. Damit soll das Einkaufen für die Kunden angenehmer werden. Bis zum Beginn der nächsten Woche reicht es, beim Betreten eines Geschäfts nur noch das Bändchen vorzuzeigen.

Bändchen-Farbe wechselt wöchentlich

Das zeitaufwendige Prozedere, nach Personalausweis und 2-G-Nachweis zu kramen, entfällt dadurch. Die aktuell silbernen Bändchen wechseln wöchentlich die Farbe, um einem Missbrauch vorzubeugen. Ab dem dritten Januar werden die Bändchen golden gefärbt sein.

Wissen war nie wertvoller Lesen Sie jetzt F+ 30 Tage kostenlos und erhalten Sie Zugriff auf alle Artikel auf FAZ.NET. JETZT F+ LESEN

„Es ist klasse, wenn das Shoppen für die Kunden in Frankfurt damit einfacher wird“, sagt Jost Wiebelhaus, Inhaber des „Frankfurter Laufshops“ in der Innenstadt. Besonders in der einkaufsstarken Zeit zwischen den Jahren sei er dankbar, dass so schnell eine gute Lösung gefunden worden sei. Der Laufshop habe durch sein Bemühen die Bändchen bereits am 23. Dezember erhalten und so pünktlich mit Ladenöffnung nach den Feiertagen mit der Ausgabe begonnen.

Bändchen-Regel auch auf Kultur ausweiten?

Andere Ausgabestellen wie die Kundeninformation im Einkaufszentrum MyZeil warteten am Montagvormittag immer noch auf die silbernen Bändchen. Durch noch nicht geöffnete Ausgabestellen und verspätete Lieferungen der silbernen Bändererhielten manche Kunden erst beim dritten Anlauf die erwünschten Bändchen. Trotzdem zeigen sich viele Bürger glücklich über die einfache Lösung, die das hektische Entsperren des Telefons vor jedem Geschäft erspart. „Eine Erleichterung, wenn man in mehrere Läden muss“, sagt Christoph Franzke, während er ein Band an seinem Handgelenk befestigt bekommt. Er habe sich letzte Woche beim Einkauf der Weihnachtsgeschenke schon gefragt, warum es die Bändchen in Frankfurt noch nicht gebe.

Max Wilcke, der sein Bändchen gerade an der Informationstheke im Galeria-Gebäude erhalten hat, kann sich die Nutzung auch in anderen Bereichen vorstellen. „Auch in der Kultur könnte man die Bändchen gut einsetzen, wenn es sich umsetzen lässt.“ Viele weitere Einkaufende stimmen ihm zu: „Das darf sich gerne auf die ganze Stadt ausweiten“, sagt eine Kundin. Auch Joachim Stoll, Vizepräsident des Handelsverbands Hessen und der IHK Frankfurt, kann sich eine Erweiterung der Bändchen-Regelung auf die Gastronomie und die Kultur vorstellen.

Bürger müssen trotzdem gültigen Nachweis mitführen

„Die bisherige Kontrolle des 2-G-Status in jeder Verkaufsstätte hat viele Einzelhänderinnen und Einzelhändler stark belastet“, sagt die städtische Wirtschaftsdezernentin Stephanie Wüst (FDP). Deshalb habe das Wirtschaftsdezernat unter anderem mit den Händlern an der Umsetzung der 2-G-Bändchen gearbeitet.

Trotz der Bändchen-Regelung seien Bürger weiterhin verpflichtet ihre gültigen 2-G-Papiere mitzuführen, sagt Ordnungs- und Sicherheitsdezernentin Annette Rinn (FDP). Das Ordnungsamt und die Polizei werden stichprobenartig kontrollieren, ob Personen, die ein Bändchen tragen, auch einen gültigen 2-G-Nachweis besitzen.

Mehr zum Thema 1/

Die Bändchen sind in der Touristeninformation am Römerberg, im Bekleidungshaus Peek & Cloppenburg, im Galeria-Kaufhaus, im Frankfurter Laufshop und in vielen weiteren Geschäften erhältlich.