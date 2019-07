Aktualisiert am

Festnahme in Frankfurt : 14 Kilogramm Heroin im Rollkoffer

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat 14 Kilo Heroin in einem Trolley sichergestellt. Und den mutmaßlichen Drogenhändler gleich festgenommen. Der Marktwert der Drogen ist beträchtlich.

Polizei und Staatsanwaltschaft ist ein spektakulärer Schlag gegen die lokale Drogenszene gelungen. Im Gallusviertel wurde am Mittwoch ein Mann festgenommen, der in einem Rollkoffer 14 Kilogramm Heroin bei sich hatte. Wie die Polizei weiter berichtete, hatte sie den Vierundvierzigjährigen, der in der Szene als „Simon“ bekannt war, schon seit geraumer Zeit im Auge.

Helmut Schwan Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Zwischenzeitlich hatte er sich ins Ausland abgesetzt. Als er am Mittwoch zurückkehrte, offenbar um Straßenhändler mit Nachschub zu versorgen, griffen Beamte der für die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität im Bahnhofsviertel gebildeten Spezialeinheit zu. Auf dem Schwarzmarkt hätte die Lieferung einen Wert von rund 300.000 Euro gehabt.