Ortsbeirats-Initiative : Hauptbahnhofsvorplatz künftig nach Oskar Schindler benannt

Seit längerem wird darüber gesprochen, den Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs nach Oskar Schindler zu benennen. Der Mann, der während des Naziregimes viele Juden vor Deportation und Tod bewahrte, lebte zeitweise am Bahnhof. Nun gibt es ein wegweisendes Votum dazu.

Bisher trägt der Vorplatz des Frankfurter Hauptbahnhofs keinen Namen. Das soll sich aber bald ändern. Der für das Bahnhofsgebiet zuständige Ortsbeirat 1 hat sich fast einmütig dafür ausgesprochen, das Areal nach Judenretter Oskar Schindler und seine Frau zu benennen. Das bestätigte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Alexander Mitsch der F.A.Z. Demnach soll das Gelände „Emilie-und-Oskar-Schindler-Platz“ heißen.

Die entsprechende Initiative stand nicht auf der Tagesordnung der Sitzung am Dienstag, sie wurde vielmehr als Tischvorlage eingebracht, wie Mitsch erläuterte. Alle Fraktionen bis auf Öko-Linx stimmten demnach für das seit längerem in Rede stehende Vorhaben. Die ÖkoLinx-Vertreterin habe aber inhaltliche Sympathie für die Umbenennung signalisiert. Mit der Umbenennung will der Ortsbeirat Oskar Schindler ehren.

Künstlerischen Wettbewerb gefordert

Wie Mitsch weiter sagte, soll die Stadtverordnetenversammlung über das weitere Vorgehen beschließen. Klar sei aber, dass der Ortsbeirat einen künstlerischen Wettbewerb für den neuen Gedenkort wünsche, der in die Umgestaltung des Vorplatzes einfließen solle. Auch solle eine würdige Veranstaltung aus Anlass der Umbenennung geben.

Der Ortsbeirat verfügt laut Mitsch über das Recht, dem Platz einen Namen zu geben. Die Adresse solle dessen ungeachtet weiter Am Hauptbahnhof bleiben. Oskar Schindler hat nach dem Krieg von bis zu seinem Tod 1974 viele Jahre in der Mainmetropole gelebt, und zwar gegenüber dem Hauptbahnhof.