Inzidenz bei 103,9 : Frankfurt verschärft Corona-Regeln

Frankfurt hat die Inzidenz von 100 überschritten und muss nach dem Eskalationskonzept des Landes Hessen darauf mit Einschränkungen reagieren. Die Stadt möchte aber ihren Spielraum nutzen, und wird die Vorgaben des Landes in einer neuen Allgemeinverfügung, die frühestens am Dienstag in Kraft treten kann, präzisieren, teilte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) mit.

Monika Ganster Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Im Einzelhandel und im öffentlichen Raum wird es keine neuen Einschränkungen geben, kündigte Majer an. Die derzeit geltenden Regeln wie Begrenzung der Kundenzahl je Quadratmeter Einkaufsfläche sollen im Handel nicht verschärft werden. Auch größere Treffen im Freien werden weiter möglich sein. Frankfurt folge damit dem Beispiel Offenbachs, mit dessen Gesundheitsamt man eng zusammenarbeite, betonte Majer.

Mehr zum Thema 1/

Die neue Regelung soll insbesondere Senioren und Kinder schützen, daher wird die Stadt in Alten- und Pflegeheimen sowie in Kindergemeinschaftseinrichtungen FFP2-Masken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorschreiben, die weder geimpft noch genesen sind. Majer kündigte außerdem an, dass die 3G-Regel künftig für alle Veranstaltungen und auch für den Außenbereich der Gastronomie gelten solle, das heißt, Gäste müssen geimpft, genesen oder frisch getestet sein. Bei Veranstaltungen gelte die Grenze von 100 getesteten Gästen im Innenbereich, 200 Gäste im Außenbereich. Geimpfte und Genese würden nicht mitgezählt. Dennoch sind auch weit größere Veranstaltungen, wie etwa Spiele der Eintracht Frankfurt, weiterhin mit einem genehmigten Hygienekonzept realisierbar, so der Gesundheitsdezernent.