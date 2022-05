Frankfurter Koalition will über Halle am Stadion reden

Multifunktionsarena : Frankfurter Koalition will über Halle am Stadion reden

Großprojekt: So sollte die Multifunktionsarena „The Dome“ aussehen, die ursprünglich am Frankfurter Flughafen geplant war. Bild: ©Archimation 2016

Ungeachtet der Bemühungen der Katz Group, ihre Multifunktionsarena „The Dome Rhein-Main“ in der Umgebung der Mainmetropole zu errichten, hält die Stadt Frankfurt an eigenen Plänen für eine solche Halle für Sportwettkämpfe und Konzerte fest. Wie der Sprecher von Sportdezernent Mike Josef (SPD) erläutert, wird koalitionsintern abgestimmt, ob es eine Mehrheit für den von Josef favorisierten Bau einer Multifunktionshalle neben dem Waldstadion gibt. Zudem werde eine Magistratsvorlage vorbereitet. „Das gilt unabhängig von dem, was andere tun“, sagt der Sprecher. Keine andere Fläche im Rhein-Main-Gebiet sei planungsrechtlich besser vorbereitet. Der Bedarf für eine solche Halle sei groß und hänge auch nicht von einzelnen Vereinen ab.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Wie berichtet, wollen die Investoren von „The Dome“, die ursprünglich am Frankfurter Flughafen bauen wollten, ihre Halle nun in der Nachbarschaft von Frankfurt realisieren. Die The Dome Besitzgesellschaft hatte vor einigen Wochen erklärt, wegen mangelnder Unterstützung der Stadt Frankfurt ihr Projekt nun außerhalb der Stadtgrenze im direkt angrenzenden Umland zu entwickeln. Im Mai werde man über den genauen Standort der Arena informieren. Bereits im Februar seien Verträge über den Erwerb der nötigen Grundstücke unterschrieben und alle planungsrechtlichen Fragen abgestimmt worden, um einen schnellen Baubeginn zu ermöglichen. Wie ein Sprecher der Gesellschaft sagt, hat sich an den Grundzügen des Projekts nichts geändert. Die Multifunktionsarena soll bis zu 23.000 Zuschauer fassen, es soll ein Hotel mit 250 bis 300 Zimmern, ein Parkhaus und eine kleinere Halle für bis zu 4500 Zuschauer geben.