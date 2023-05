Am Dienstagmorgen ist im Heizkraftwerk West in Frankfurt mit einem lauten Knalll eine Wasserdampfleitung geplatzt und hat das Gebäude beschädigt. Bild: Maximilian von Lachner

Auch zur Stromerzeugung, vor allem aber für die Wärmeversorgung betreibt der Energieversorger Mainova mehrere Kraftwerke in der Stadt. In der Nacht zum Dienstag ist der heiße Dampf, der normalerweise als Fernwärme in Wohnungen und Bürotürme in der City geleitet wird, allerdings in die völlig falsche Richtung entwichen: Mit einem Knall war gegen ein Uhr in der Nacht im Heizkraftwerk West Dampf aus einer leckgeschlagenen Leitung ausgetreten.

Inga Janović Redakteurin im Regionalteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und verantwortliche Redakteurin des Wirtschaftsmagazins Metropol. Folgen Ich folge

Der Druck war so stark, dass er ein Loch in die Fassade des 40 Meter hohen Kesselhauses sprengte und Fassadenteile herumflogen. Verletzt wurde niemand.

Die Explosion ließ viele Nachbarn aus den Betten aufschrecken, ihre Vermutung, im Kraftwerk sei ein Feuer ausgebrochen, bestätigte sich aber nicht. Auch die Feuerwehr nahm ihre Aufforderung, Fenster und Türen geschlossen zu halten, schnell zurück. Ebenso konnte die nahe Bahnstrecke am frühen Morgen wieder freigegeben werden, nachdem die Polizei überprüft hatte, dass dort keine Trümmerteile gelandet waren.

Laut einer Unternehmenssprecherin war es vor allem Isolationsmaterial, das weit geflogen ist, die schwereren Teile seien glücklicherweise auf dem Kraftwerksgelände gelandet. Bis auf Weiteres bleibt der betroffene Block 2 des Kraftwerks, der mit Steinkohle befeuert wird, ausgeschaltet.

Die Versorgung der 350 Anschlüsse, die nach der Explosion für einige Stunden ohne Wärmezufuhr geblieben waren, wird derweil von gasbetriebenen Ersatzanlagen am Standort sichergestellt. Deren Kapazität genüge, sagte die Sprecherin. Insgesamt versorgt die Mainova rund 5400 Haushalte mit Fernwärme.

Derweil hat im Kraftwerk die Untersuchung des Schadens und die Suche nach der Ursache begonnen. Letztere ist weiterhin unklar, den Reparaturaufwand beziffert die Mainova mit einem niedrigen einstelligen Millionenbetrag.

Das Heizkraftwerk West ist das älteste Kraftwerk der Stadt, die Energieerzeugung dort geht bis auf das Jahr 1894 zurück. Heute werden dort in Kraft-Wärme-Kopplung 430 Megawatt Wärme und 273 Megawatt Strom im Jahr erzeugt – hauptsächlich durch die Verbrennung von zuvor zermahlener Steinkohle. Die Mainova will nun neue Gasturbinen bauen, die auch für Wasserstoff oder andere grüne Gase geeignet sein sollen.