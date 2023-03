Zum Diktat, bitte! Diese Aufforderung haben die Teilnehmer am Wettbewerb „Frankfurt schreibt“ lange nicht mehr gehört. Drei Jahre hat die beliebte Veranstaltung nur online stattgefunden, doch in diesem Jahr konnten Lehrer, Schüler, Eltern und andere Mitschreiber wieder leibhaftig gegeneinander antreten. In der Aula der Liebigschule in Frankfurt wurde am Mittwochabend um die Wette geschrieben.

Wer selbst seine Rechtschreibkenntnisse testen möchte, kann sich den Wettbewerbstext hier anhören. Einen Tag später wird an dieser Stelle die Auflösung veröffentlicht. Der sprachliche Ausflug führt diesmal in die Tierwelt des Frankfurter Zoos.

Der Wettbewerb wurde von der Stiftung Polytechnische Gesellschaft initiiert, Partner sind das Kultusministerium, die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, die F.A.Z., hr2-kultur und der Dudenverlag.