Modemesse zieht um : Frankfurt schnappt Berlin die Fashion Week weg

Die Modemesse „Berlin Fashion Week“ wird im kommenden Jahr zur „Frankfurt Fashion Week“. Wohl auch mit einigem finanziellen Aufwand haben Bürgermeister und Stadtkämmerer Uwe Becker sowie Wirtschaftsdezernent Markus Frank (beide CDU) die Show nach Frankfurt geholt. Im kommenden Juni ist es zum ersten Mal soweit. „Es ist eine Investition“, räumte Becker gegenüber der F.A.Z. ein. Aber eine, die sich auszahlen soll – für den Ruf der Stadt und den des traditionsreichen Messestandorts. Anita Tillmann, die Geschäftsführerin des Fashion-Week-Veranstalters Premium Group, hat ehrgeizige Ziele. Es gehe darum, die Show zu einer Modemesse mit europäischem Format zu machen. „Ziel ist es nicht, sich mit deutschen Städten zu messen, sondern mit Mailand und Paris.“ Und Detelf Braun, Mitglied der Geschäftsführung der Messe Frankfurt, ist sich sicher, dass die Fashion Week hervorragend zur textilen Kompetenz passt, die die Messegesellschaft ohnehin schon habe.

„Wir werden die Messe in die Stadt tragen“, verspricht Wirtschaftsdezernent Frank: „Der Eiserne Steg wird zum schönsten Laufsteg Europas und die Zeil zur längsten Modemeile.“ Die Messe und die Stadt haben über mehrere Monate daran gearbeitet, gemeinsam mit Tillmanns ein Konzept zu erarbeiten, das nun für alle passen soll, bis hin zu den Finanzen, die Becker im Auge behalten muss. „In der vergangenen Saison besuchten rund 70.000 Fachbesucher die Modewoche, nationale und internationale Journalisten akkreditierten sich für die Fashionshows, Modemessen und Konferenzen – das Ergebnis: rund 5000 Zeitungsberichte, sowie rund 5000 Onlinebeiträge. Für den Modestandort Berlin bedeutet die Berlin Fashion Week eine wirtschaftliche Zusatzleistung von bis zu 120 Millionen Euro pro Saison“, ist auf der Website der Veranstalter zu lesen. Frank, Becker und Braun dürften diese Werte im Auge gehabt haben, als es in die Gespräche ging.

Zu hören ist von Branchenkennern allerdings auch, dass die Show einen Neuanfang gebrauchen könne; Frankfurt gehe mit dem Schachzug durchaus ins Risiko. Denn als Modestadt ist Frankfurt nicht bekannt, wohl aber kann die Messe tatsächlich mit der von Braun erwähnten Textilexpertise punkten:Mit dem sogenannten „Texpertise Network“ bündelt die Messe Frankfurt ihre Kompetenz als Marktführer mit Messen und Events für die Textilindustrie,darunter die Heimtextil, Techtextil, Teprocess, Texworld und Intertextile.Dabei handelt es sich um rund 50 Messen auf der ganzen Welt, mit mehr als 22.500 ausstellenden Unternehmen und mehr als 530.000 Fachbesuchern. Dieses Netzwerk kann und soll nun auf den erhofften Erfolg der „Frankfurt Fashion Week“ einzahlen.Auch Braun sollte wissen, was auf ihn zukommt. Vor seinem Einstieg bei der Frankfurter Messe war er Chef der internationalen Werbeagentur J. Walter Thompson in Frankfurt. Zur Vorstellung der Fashion-Week-Umzugspläne erinnerte Braun zudem an seine Zeit bei Lancaster und als Geschäftsführer der Joop GmbH in Hamburg.

Mehr zum Thema 1/

Auch Tillmann hat das Geschäft einst bei Modemarken wie Joop und Kathleen Madden gelernt, Braun und Tillmann kennen sich nach eigenen Worten daher seit zwanzig Jahren. Später beriet Tillmann bei Pixelpark, einem der deutschen Pioniere im Onlinegeschäft, Kunden wie Adidas oder Mexx. Im Jahr 2003 machte sie sich selbstständig und gründete die Premium. Die Berlin Fashion Week zeigt zweimal jährlich – einmal im Januar, einmal im Sommer – die neuesten Kollektionen und Trends nationaler und internationaler Designer und umsatzstarker Marken sowie junger Talente. Die wichtigsten Elemente der Fashion Week waren nach eigenen Angaben bisher die Modemessen „Premium“ in den Hallen der Station Berlin, die „Panorama“ Berlin in Berlin Tempelhof, die „Seek“ in der Arena Berlin, die „Selvedge Run“ am Flughafen Tempelhof und der globale Hub „Neonyt“ im Flughafen Tempelhof, Hangar4, sowie die Schauen der „Mercedes-Benz Fashion Week Berlin“ im Kraftwerk.Zudem wurde das Programm von Konferenzen begleitet.

​