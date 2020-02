Neuer Stadtteil in Planung : Frankfurt gibt nicht auf

Die Einladung zum Bürgerdialog für den neuen Stadtteil im Frankfurter Nordwesten macht hellhörig: Die Teilnehmer können Planungsbüros „wichtige Hinweise“ geben, heißt es dort. Diese Hinweise sollen die Büros in ihren Studien für die Entwicklung von Quartieren „östlich und westlich der Autobahn A 5“ berücksichtigen. Östlich und westlich? War da nicht etwas? Die Regionalversammlung Südhessen hatte doch im Dezember klargemacht, dass für sie eine Entwicklung auf den Äckern westlich der Autobahn, also auf der Seite der Nachbarstädte Steinbach, Oberursel und Eschborn, nicht in Frage kommt. Und dieses regionale Gremium entscheidet am Ende, wo eine Kommune ihr Neubaugebiet realisieren kann.

Doch der Frankfurter Planungsdezernent Mike Josef (SPD) sieht das differenzierter. „Auch wenn die Voraussetzungen für eine Bebauung östlich der Autobahn derzeit in verschiedener Hinsicht günstiger sind, sollten wir für das Gebiet westlich der A 5 Perspektiven für Stadt und Landschaft entwickeln. Schließlich können wir heute nicht genau wissen, wie sich die Situation auf dem Wohnungsmarkt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten darstellen wird.“