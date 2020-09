Frankfurt-Nied : Schüsse auf dem Bolzplatz

Aktualisiert am

Am Sonntagabend sind zwei junge Männer durch Schüsse auf einem Fußballplatz in Frankfurt-Nied schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollten sie einen Streit beilegen.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendgruppen auf einem Bolzplatz in Frankfurt-Nied sind am Sonntagabend zwei 19 Jahre alte Männer durch Schüsse schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 21.20 Uhr an der Alzeyer Straße.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die jungen Männer hatten sich auf dem Platz getroffen, „um einen Streit beizulegen“, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Plötzlich zog einer der Beteiligten eine Schusswaffe und gab mehrere Schüsse ab. Dabei wurden zwei der Männer schwer verletzt, die anderen flohen. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Die Verletzten machte sie schließlich in einem Krankenhaus ausfindig. Der mutmaßliche Schütze wurde am Montagmorgen festgenommen. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt. Ein weiterer Tatverdächtiger wurde inzwischen wieder entlassen.