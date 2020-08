Corona-Pandemie in Hessen : Frankfurt nähert sich der nächsten Corona-Warnschwelle

Tagelange hat Hessen, mit einer Ausnahme, zuletzt jeweils über Nacht dreistellige Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Zahlen sind so hoch gewesen wie im April zum Anschwellen der Corona-Welle. Nun aber gibt es zumindest eine Art Atempause: Lediglich 80 neue Covid-19-Fälle stehen zum Donnerstag zu Buche. Dies ist auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts zu lesen. Sie vergleichen sich mit 1507 neuen bestätigten Infektionen in ganz Deutschland. Auf Hessen entfallen also 5,3 Prozent davon. In den vergangenen Wochen hatte dieses Bundesland dagegen in der Regel überproportional zum Anstieg beigetragen. Das lag an starken Anstiegen in Hanau, Offenbach und Wiesbaden, weshalb diese Kommunen ihre Verhaltensvorgaben auch verschärft haben und Polizei wie Stadtpolizisten stärker als zuvor kontrollieren, ob sich die Menschen auch daran halten. Dies gilt zum Beispiel für das Tragen der Alltagsmaske ebenso wie für den gebotenen Abstand in der Gastronomie.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung.



Aber auch in Hessens größter Stadt Frankfurt verzeichnet das Gesundheitsamt kräftig steigende Neuinfektionen. Und anders als in anderen Großstädten in Deutschland gibt es einen „Peak“ wie im April, wie das Gesundheitsamt bestätigt. Nun stehen auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts (RKI) für die Mainmetropole 2558 Fälle binnen sieben Tagen zu Buche. Gemessen an dieser Zahl weist das Land für Frankfurt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 32,2 aus. Das sind die Neuinfektionen unter 100.000 Einwohnern binnen Wochenfrist. Die Stadt selbst meldet aber schon 2586. Infolge dessen dürfte die Sieben-Tage-Inzidenz rund 35 betragen. Frankfurt stünde damit an der nächsten sogenannten Eskalationsstufe, oder sogar knapp darüber, die das Konzept des Sozialministeriums vorsieht. Die Stadt spricht dabei selbst von 347 noch nicht ausgestandenen Fällen, 22 weniger als am Vortag.

Von dieser Marke an sind nicht näher beschriebene „erweiterte Maßnahmen“ angezeigt. Wiesbaden hat etwa Feiern mit mehr als 50 Personen verboten. Laut Oberbürgermeister gilt von diesem Freitag an auch ein Verkaufsverbot für Alkohol in der Zeit zwischen 24 und 6 Uhr. Auch muss eine Großstadt oder ein Landkreis mit einer Inzidenz von 35 in den Covid-Planungsstab des Landes eingebunden werden. Vertreter der Stadt Frankfurt und des Landes haben am Mittwoch konferiert, Details stehen aus. Wer aus einem Risikogebiet kommt und am Frankfurter Flughafen eintrifft, muss sich dort testen lassen. Ein positives Testergebnis wird aber dem jeweiligen Wohnort des Getesteten zugeordnet.

Das RKI meldet für Hessen einen neuen Todesfall in Verbindung mit der Pandemie. Seit März sind es demnach 529 Corona-Opfer. Da es aber auch immer mehr Genesene gibt, verbessert sich die statistische Relation von Genesenen und Todesfällen. Das RKI geht von 12.800 Personen aus, die ihre Infektion überstanden haben. Das sind 100 mehr als am Mittwoch. Auf ein Corona-Opfer kommen jetzt rechnerisch 24,2 Genesene, ein Spitzenwert seit Anschwellen der Pandemie.

Im Zuge der gesunkenen Neuinfektionen ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz von zuvor mehr als 17 auf jetzt 16,2 gesunken. Das ist aber weiterhin der höchste Wert unter allen Bundesländern. An zweiter Stelle folgt Bayern mit 14,6 nach einem Sprung der neuen Fälle um 424.

Die Ausweitung der Corona-Tests erklärt zum Teil den Anstieg der bestätigten Neuinfektionen, aber eben nicht nur. Ein anderer Grund sind Reiserückkehrer, die sich das Virus am Urlaubsort eingefangen haben. Zu bedenken ist zudem, dass nicht jeder Infizierte auch Symptome aufweist oder offensichtlich krank ist.

Genesene nur geschätzt

Und: Wie das RKI der F.A.Z. weiter mitteilte, erhebt es Daten zur Zahl der Genesenen nicht offiziell. Die Erhebung sei auch nicht gesetzlich vorgesehen. „Allerdings kann man zumindest bei den Fällen, bei denen die meisten Angaben ermittelt wurden, die keine schweren Symptome hatten und die nicht in ein Krankenhaus eingewiesen wurden, davon ausgehen, dass sie spätestens nach 14 Tagen wieder genesen sind“, heißt es in Berlin. Das RKI schätze die Zahl der Genesenen.

Das Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. Bis vor einigen Tagen berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Das aktuelle Corona-Bulletin des Landes findet sich hier.