Psychiatrie statt Gefängnis : Tödliche Stiche

Die Spurensucher am Tatort an der Karlstraße in Frankfurt am Main. Bild: Finn Winkler

Vor dem Landgericht steht seit Donnerstag ein 43 Jahre alter Mann, der im Januar im Bahnhofsviertel vier Menschen auf offener Straße mit einem Messer angegriffen haben soll. Eines der Opfer, ein 78 Jahre alter Mann, starb zwei Wochen später. Die Staatsanwaltschaft hält den mutmaßlichen Angreifer für psychisch krank.

Jan Schiefenhövel Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Staatsanwältin Miriam Haßbecker sprach beim Prozessbeginn von einer akuten paranoiden Schizophrenie. Nach ihrer Überzeugung hat der Beschuldigte im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt. Deshalb will sie seine Unterbringung in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik auf unbestimmte Zeit erreichen. Wegen seiner Erkrankung seien von ihm weitere Gewalttaten zu erwarten. Somit müssen die Richter nicht über eine Haftstrafe entscheiden. Der Verdächtige ist seit seiner Festnahme im Januar in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Die Staatsanwältin wirft dem Polen Rafal O. vor, er sei bei seinem Versuch, Menschen zu töten, zum Teil mit Heimtücke vorgegangen.

Wahllose Angriffe

Der Beschuldigte war mit einem Messer bewaffnet, als er am Morgen des 21. Januar ins Bahnhofsviertel ging, wie Haßbecker ausführte. In einem wahnhaften Zustand habe er das Ziel verfolgt, inhaftiert zu werden, und deshalb die Angriffe verübt. Zuerst habe er sich einen Obdachlosen als Opfer ausgesucht, der auf der Straße geschlafen habe. Den ersten Stich in den Bauch habe der Obdachlose mit Tritten abwehren können, dann sei er mit weiteren Stichen an der Schulter und am Rücken verletzt worden, bis er mit beiden Händen in die Messerklinge gegriffen habe. Der Angreifer ließ von diesem Opfer erst ab, als ein Passant ihn mit Pfefferspray besprühte, wie die Staatsanwältin sagte.

Als nächster sei der 78 Jahre alte Mann angegangen worden. Das Messer sei bis zu zehn Zentimeter tief in Brust und Bauch eingedrungen. Der Angegriffene starb trotz Behandlung auf der Intensivstation. Drittes Opfer wurde laut Haßbecker ein Mann, der dem Beschuldigten auf der Straße entgegenkam. Der Angegriffene habe den Stich in seinen Rücken allerdings kommen sehen, sodass er lediglich eine oberflächliche Verletzung davongetragen habe. Viertes Opfer sei ein Hotelgast gewesen, der neben seinem Auto eine Zigarette geraucht habe. Ihm habe der Beschuldigte eine 20 Zentimeter lange Wunde am Bauch zugefügt. Dieser Mann wäre ohne Erste Hilfe gestorben, sagte Haßbecker.