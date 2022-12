Polizei sucht Tatverdächtigen : Wieder Mann in Frankfurt auf offener Straße erschossen

In Frankfurt-Rödelheim ist am Montagabend ein 56-jähriger Mann auf offener Straße erschossen worden. Vor einer Woche gab es einen ähnlichen Fall. Schon machen Gerüchte um Clan-Kriminalität die Runde.

Der Tatort: Beamte der Spurensicherung suchten am späten Abend an der gut ausgeleuchteten Straße nach Projektilen und anderen Hinweisen auf die Waffe und den Täter Bild: Lucas Bäuml

Nach den tödlichen Schüssen auf einen 56-Jährigen im Frankfurter Stadtteil Rödelheim läuft die Fahndung nach einem Tatverdächtigen weiter. „Wir arbeiten auf Hochtouren“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Die Suche habe die ganze Nacht angedauert. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) wurde zur Unterstützung angefordert. Bislang konnte jedoch kein Tatverdächtiger gefasst werden.

In Frankfurt-Rödelheim war am Montagabend ein Mann auf offener Straße erschossen worden. Die Polizei hatte die Straßen rund um den Tatort großräumig abgesperrt, ein Hubschrauber wurde eingesetzt. Der Täter sei nach der Tat geflohen, teilt ein Polizeisprecher am Abend mit. Unklar sind die Hintergründe der Tat. Die Ermittler erhoffen sich Informationen vor allem über das Opfer, das noch am Abend identifiziert worden ist.

Zeugen hatten gegen 21 Uhr mehrere Schüsse gehört und die Polizei gerufen, wie der Sprecher weiter mitteilte. Als die Streifen am Hausener Weg eintrafen, fanden sie einen Mann mit schweren Verletzungen auf dem Gehweg liegen. Er starb kurz darauf. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein, jedoch ohne Erfolg.

Noch am Tatort begannen die Beamten, Zeugen zu befragen. Passanten sowie Anwohner hatten die Tat offenbar gesehen. Der Sprecher sagte, es sei jedoch zu früh, um eine Aussage zu treffen, wobei es bei der Tat gegangen sein könnte. Man sei noch dabei, die Informationen zusammenzuführen. Den Toten habe man inzwischen identifizieren können. Es handelt sich um einen 56 Jahre alten Mann. Ob er polizeibekannt oder sogar vorbestraft ist, blieb jedoch unklar.

SEK wurde eingesetzt

Unterstützt wurde der Einsatz auch durch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) – für den Fall, dass sich der bewaffnete Täter noch in dem Gebiet aufhielt. Man gehe derzeit zahlreichen Hinweisen von Anwohnern nach, sagte der Sprecher am Abend. Die Polizei sperrte den Tatort großräumig ab. Die U-Bahn-Station Hausener Weg war am Abend gesperrt. Beamte der Spurensicherung suchten den Tatort ab.

Offen blieb die Frage, ob die Tat mit einem in Rödelheim ansässigen Clan in Verbindung steht. Rödelheim gilt schon länger als Aktions- und Rückzugsort einer türkischen Großfamilie, die zuletzt auch an der Schießerei im Frankfurter Allerheiligenviertel sowie an weiteren gewaltsamen Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sein soll.