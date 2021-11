Aktualisiert am

Mangel an Impfstoffen : Der Impf-Express steht schon wieder still

In zwei umgerüsteten Straßenbahnen will die Stadt Frankfurt dringend nötige Corona-Impfungen anbieten. Doch nun wird nicht nur ihr Impf-Express ausgebremst.

Ursprünglich sollte der Impf-Express von Montag an und bis zum 12. Dezember auf zwei Linien durch Frankfurt fahren und Corona-Impfungen anbieten. Die zwei umgerüsteten Straßenbahnen sollten zwischen dem Lokalbahnhof und Ginnheim und zwischen Höchst und Sachsenhausen pendeln. Doch schon nach wenigen Stunden wurde das Angebot am Montag gestoppt.

Weil die Bahnen regelrecht überrannt wurden und den Ärzten an Bord der Impfstoff ausging, wie ein Sprecher von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) sagte. Von den 19.000 bestellten Impfdosen seien diese Woche nur 6000 Dosen Comirnaty von Biontech geliefert, erläuterte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Die Grünen). Hinzu kämen maximal 4000 Dosen Spikevax von Moderna, teilte die Stadt weiter mit.

Auch andere mobile Impfteams könnten in den nächsten Tagen nicht weiterarbeiten, denn der vorhandene Impfstoff werde benötigt, um die Versorgung mit BioNTech und Moderna im Impfzentrum an der Messe sicherzustellen. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sollen weitere rund 31.000 Impfungen in der Woche verabreichen. Doch dieses Ziel rücke mangels Impfstoff „in weite Ferne“, hieß es.