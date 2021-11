Aktualisiert am

Urteil in Frankfurt

Urteil in Frankfurt :

Urteil in Frankfurt : Verdurstetes jesidisches Mädchen – lebenslange Haftstrafe

Zusammengesackt nach dem Richterspruch: Der angeklagte Iraker Taha al-J. im Hochsicherheitssaal in Frankfurt vor der Urteilsverkündung. Bild: dpa

Im Prozess um den Tod eines versklavten jesidischen Mädchens ist der Iraker Taha al-J. zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden. Das Frankfurter Oberlandesgericht (OLG) hat am Dienstag das Urteil verkündet. Die Anklage lautete auf Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen, Menschenhandel und Mord.

Nach der Urteilsverkündigung sackte der Angeklagte in sich zusammen und war nicht mehr ansprechbar. Es gab eine Behandlung. Die Verhandlung musste kurzfristig unterbrochen werden. Der Mann sei mittlerweile wieder „wach“, die Verhandlung konnte fortgesetzt werden.

In ihrem Plädoyer Anfang November hatte die Bundesanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe und die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld gefordert. Die Verteidiger wiesen die Vorwürfe zurück und stellten in ihrem Plädoyer keinen konkreten Antrag.

Auch seine Frau zu Haftstrafe verurteilt

Als mutmaßliches Mitglied der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) soll al-J. unter anderem zwischen Juli und September 2015 eine Jesidin und ihre Tochter als Sklavinnen gehalten und misshandelt haben. Um die Fünfjährige zu bestrafen, soll er sie bei glühender Hitze an ein Fenstergitter im Hof des Anwesens im irakischen Falludscha gefesselt haben, wo das Kind laut Anklage qualvoll verdurstete. Der IS verfolgte die Religionsgemeinschaft der Jesiden systematisch.

Jennifer W., die ehemalige Frau von al-J., mit der er nach islamischem Ritus verheiratet war, war im Oktober vom OLG München zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Als Zeugin im Prozess gegen al-J. hatte sie ihren früheren Mann als gewalttätig beschrieben.

Mehr zum Thema 1/

Al-J. selbst hat sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen nicht geäußert. Mehrmals demonstrierten jesidische Organisationen vor dem Gericht, um auf das Schicksal ihrer Volksgruppe aufmerksam zu machen. Auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International beobachtete das Verfahren.