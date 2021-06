Abfall-Problem in Frankfurt : Im Kampf gegen den wilden Müll

Kaum ist der Sommer da, türmt sich auf den Plätzen und in den Parks in Frankfurt wieder der Abfall. Die Stadt will nun noch mehr gegen das altbekannte Problem und für die Sauberkeit tun.

An jedem Laternenmast eine offene 120-Liter-Mülltonne, beklebt mit einem lockeren Spruch, der die Jüngeren ermutigen soll, genau dort hinein ihre benutzten Becher, Flaschen und Pizzakartons zu werfen. So sieht das Mainufer in Frankfurt seit dem 1. März aus, eigentlich einer der schönsten Orte in der Stadt. Nicht ahnend, wann in diesem Jahr die Outdoor-Saison beginnt, hat die Stabsstelle „Sauberes Frankfurt“ in Absprache mit dem zuständigen Umweltdezernat beschlossen, aus den Erfahrungen des vergangenen Jahres zu lernen, als das Mainufer an sonnigen Tagen in Scherben und Verpackungsmüll versank, und zum 1. März noch einmal 260 weitere, zusätzliche Mülleimer am beliebten Flussufer aufgestellt. Dabei sind in den vergangenen Jahren bereits 50 solcher Müllgroßbehälter, damals noch mit einer attraktiveren Metallverkleidung, neben den ohnehin immer vorhandenen und im Vergleich dazu zierlichen Abfallbehältnissen neben den Parkbänken aufgestellt worden.

Mechthild Harting Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Doch das scheint alles nicht zu reichen. Bei der Stabsstelle wie auch bei der für die Frankfurter Müllentsorgung zuständigen FES treffen nach lauwarmen Sommernächten Fotos ein, „das würde jedem die Sprache verschlagen“, heißt es. Und das sind nicht nur die Aufnahmen vom Mainufer, sondern aus vielen Parks und von zahlreichen Plätzen. Die für die Sauberkeit in der Stadt Verantwortlichen sind vertraut mit den „Hotspots“: dem Hafenpark, dem Grüneburg- und Günthersburgpark sowie dem Umfeld der Kleinmarkthalle und dem Opernplatz, wenn er auch noch nicht wieder so stark genutzt wird wie im vergangenen Sommer. Auch die Plätze im Nordend wie der Matthias-Beltz-Platz, der Luisenplatz und der Friedberger Platz werden weiter gut besucht. Auf Letzterem waren die Abfallberge am Mittwochabend vor dem Feiertag gewaltig, dass sogar die städtischen Reinigungskräfte schockiert waren – zumal dort mittlerweile 20 zusätzliche Mülltonnen stehen, die meisten jedoch kaum genutzt wurden. „Die Besucher lassen einfach alles unter sich fallen“, heißt es.