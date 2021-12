Aktualisiert am

Angriff in Kleingartenanlage : Mann in Frankfurt getötet

Ein Mann ruft am Mittwochabend im Frankfurter Stadtteil Heddernheim um Hilfe. Rettungskräfte entdecken bei ihm eine blutende Wunde, im Krankenhaus stirbt der Verletzte. Zwei Tatverdächtige werden später festgenommen.

Ein noch rätselhaftes Tötungsdelikt beschäftigt die Frankfurter Polizei: Am Mittwochabend wurde ein 25 Jahre alter Mann im Stadtteil Heddernheim bei einem Angriff so schwer verletzt, dass er noch in der Nacht verstarb. Gegen 20 Uhr hatte der Mann einen Passanten auf sich aufmerksam gemacht und um dringende ärztliche Hilfe gebeten. Noch bevor der Rettungsdienst eintraf, brach der Mann zusammen.

Die Rettungskräfte stellten bei dem Mann eine blutende Wunde im Oberkörperbereich fest, vermutlich wurde mit einem Messer auf ihn eingestochen. Der Mann wurde sofort in ein Krankenhaus verbracht, wo er jedoch schon kurze Zeit später verstarb.

Polizisten entdecken Blutspur

Als Polizisten die Gegend absuchten, entdeckten sie eine Blutspur, die zu einem nahegelegenen Kleingartengelände führte. Dort fanden sie in einem öffentlich zugänglichen Bereich eine Schreckschusswaffe und einen Rucksack. Von Zeugen erhielten die Polizeibeamten den Hinweis auf zwei Männer, die sich aus der Kleingartenanlage eilig zu einem Auto mit Osnabrücker Kennzeichen begeben hatten und davonfuhren.

Über das Kennzeichen des Fahrzeugs konnten noch in der Nacht zwei Tatverdächtige ermittelt und festgenommen werden. Bei einen der Männer handelt es sich um einen Zwanzigjährigen aus dem Landkreis Osnabrück, bei der zweiten Person stehen die Personalien noch nicht fest. Er war bei der Festnahme zusammengebrochen und ist bislang nicht vernehmungsfähig. Die Polizei versucht nun, den genauen Hergang der Tat und deren Hintergründe zu ermitteln.