Corona-App für die Quarantäne : Wie ein Gesundheitscheck per Handy funktioniert

Das Frankfurter Gesundheitsamt will über eine App mit Menschen in Kontakt bleiben, die sich in Quarantäne befinden. Den persönlichen Kontakt ersetzt das nicht.

Wenn das Rufzeichen ertönt, hat Tobias Bexte Zeit, noch einmal durchzuatmen. Er weiß nie, in welcher Stimmung der Angerufene sein wird, wenn er den Hörer abhebt. Mal ist es Wut, mal Verzweiflung, mal Dankbarkeit. Seit April arbeitet der 31 Jahre alte Medizinstudent im Frankfurter Gesundheitsamt. Geld bekommt er dafür keines. Dafür werden ihm aber Studienleistungen angerechnet. Zu seinen Aufgaben gehört sowohl die telefonische Betreuung von Corona-Infizierten, die sich zu Hause in Quarantäne befinden, als auch die Ermittlung möglicher Kontaktpersonen. Und das kann mitunter kompliziert sein, wie Bexte sagt. „Man kommt sich manchmal vor wie ein Kommissar, der in alle Richtungen ermittelt.“ Auch Personen mit engem Kontakt muss er informieren, sollten sie sich in Quarantäne begeben müssen. Und auch mit ihnen soll er regelmäßig Rücksprache halten. Bexte ist Tröster, Ansprechpartner und Blitzableiter. „Wir sprechen eine Freiheitsberaubung aus. Dessen muss man sich bewusst sein.“

Marie Lisa Kehler Stellvertretende Ressortleiterin des Regionalteils der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. F.A.Z.



Laut einer Richtlinie des Robert-Koch-Instituts sollen die Mitarbeiter des Gesundheitsamts eigentlich zweimal am Tag mit den Menschen telefonieren, die sich als Infizierte oder als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden. Die Liste der Nummern, die Bexte und seine Kollegen täglich wählen müssen, ist lang.