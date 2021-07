Hessen-Inzidenz sinkt leicht : Weitere Sonder-Impfaktionen – auch an einem Bundesligastadion

Eine Sonder-Impfaktion in der Frankfurter Festhalle ist gerade erst zu Ende gegangen, da kündigt die Stadt die nächste an. Von diesem Mittwoch an können sich Impfwillige vorsorglich eine Spritze gegen Covid-19 geben lassen. Ein zweiter Termin ist nicht vorgesehen, denn abermals ist das Produkt von Johnson&Johnson im Angebot. Bei diesem Impfstoff ist nur eine Injektion vorgesehen. Dadurch ist auch das Risiko gebannt, dass Menschen ihren zweiten Termin vergessen oder einfach nicht wahrnehmen und deshalb Impfstoff ungenutzt weggeworfen werden muss.

Anders als die Vorläufer-Aktion gilt das städtische Angebot nicht nur wenige Tage. Vielmehr läuft es bis einschließlich 31. Juli, wie die Stadt hervorhebt. Die auf 2600 Frankfurterinnen und Frankfurter zugeschnittene Aktion in der vergangenen Woche sei sehr gut angenommen worden. „Wir freuen uns, dass wir aktuell vom Land Hessen so viel Johnson & Johnson-Impfstoff bekommen haben, dass wir weitere Sondertermine bis Ende des Monats anbieten können“, so der neue Leiter des Gesundheitsamts Peter Tinnemann.

Interessierte müssen sich online anmelden

Eine ähnliche Aktion wird in Mainz in Zusammenarbeit mit dem dortigen Fußball-Bundesligaklub Mainz 05 angeboten. Unter anderem durch den Ärztefanclub des Vereins ist eine Aktion am Freitag und Samstag ins Leben gerufen worden, bei der auch Johnson&Johnson, aber selbstredend auch das „Meenzer Stöffche“ von Biontech im Angebot sind.

Mehr Fälle als vor einer Woche

Michael Heiland, Leiter des Frankfurter Impfzentrums, wird mit den Worten zitiert: „Das Impfzentrum Frankfurt läuft gerade unter Volllast. Deshalb ist es besonders wichtig, dass alle möglichst pünktlich zu ihren vereinbarten Terminen kommen. Termine, die nicht eingehalten werden können, bitte unbedingt absagen!“

In der Corona-Pandemie ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen am Dienstag leicht gesunken. Die Zahl der Neuinfizierten je 100.000 Einwohnern an sieben aufeinanderfolgenden Tagen lag nach Angaben des Berliner Robert Koch-Instituts vom Dienstag bei 9,3. Am Vortag hatte der Wert bei 9,6 gelegen, vor einer Woche bei 7,7. Vier Wochen zuvor wies das RKI für Hessen den Wert 19 aus.

Binnen eines Tages wurden am Montag 35 neue Corona-Infektionen gemeldet nach 23 vor sieben Tagen. Seit Beginn der Pandemie haben sich bislang offiziell 291.828 Menschen in Hessen infiziert. Das RKI meldete zwei neue Todesopfer. Im Bundesland starben bislang 7557 Menschen an oder mit einer Variante des Coronavirus.

Auf den Intensivstationen des Landes lagen nach Zahlen des Divi-Registers vom Dienstag 58 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung, wie dpa berichtet. Von ihnen wurden 23 beatmet. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

57,7 Prozent der Hessen mit erster Impfung

Bei beiden Impfquoten liegt das zentral gelegene Bundesland weiter unter dem Durchschnitt im Bund. Nach einem Zwischenspurt hinkt Hessen im Vergleich zum Bund beim Impfen wieder etwas hinterher: 57,7 Prozent der Menschen in Hessen haben nach neuesten Daten eine erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Hessen liegt nun 1,0 Punkte unter dem Durchschnitt im Bund. Spitzenreiter ist Bremen mit 67,8 Prozent Erstgeimpften – Rheinland-Pfalz kommt auf 59,6.

Bei den vollständig Geimpften hinkt Hessen dem Mittelwert im Bund ebenso hinterher. Hessen kommt auf 42 Prozent, Rheinland-Pfalz weist 42,3 Prozent aus. 3,63 Millionen Menschen in Hessen sind mindestens einmal geimpft, 2,64 Millionen haben bereits einen vollständigen Impfschutz.

Niedergelassene Mediziner nebst Personal haben bisher mehr als 2,01 Millionen Impfungen verabreicht, wie die Kassenärztliche Vereinigung mitgeteilt hat. Seit Anfang April wird in Hessen auch in den Hausarztpraxen gegen Covid-19 geimpft, etwas später sind auch die Facharztpraxen und am 7. Juni die Betriebsärztinnen und -ärzte hinzugekommen.

Das Land versucht derweil, die in anderen Ländern um sich greifende Impfmüdigkeit in Hessen gar nicht erst aufkommen zu lassen. „Jetzt gilt es, nicht nachzulassen: Lassen Sie sich impfen, sobald Sie ein Impfangebot erhalten – damit wir auch für den Herbst gewappnet sind“, lautet der Appell der Landesregierung.