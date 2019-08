Frankfurt : Bankräuber legen Hauptbahnhof lahm – Polizei fasst drei Männer

Der Frankfurter Hauptbahnhof war vorübergehend komplett gesperrt. Wie die Polizei Frankfurt per Twitter mitteilte, waren zahlreiche Einsatzkräfte im Bereich der Düsseldorfer Straße aktiv.

Demnach hätten mehrere Personen sich unerlaubten Zugriff auf Schließfächer in einer Bank am Frankfurter Hauptbahnhof verschafft und dabei den Alarm ausgelöst. Auf der Flucht der mutmaßlichen Bankräuber habe die Polizei auf das Fluchtauto geschossen. Wie die Polizei bestätigte, konnten drei Tatverdächtige festgenommen werden.

Wie aus Sicherheitskreisen zu hören ist, könnte es sich bei den Verdächtigen um eine organisierte Bande handeln, die es auf Schließfächer in Banken abzielen. In den vergangenen Wochen seien derartige Taten häufiger vorgekommen, heißt es. Dabei sollen die Räuber den Schließfachmechanismus in Banken außer Kraft setzen, um so an Wertgegenstände zu kommen.

Der Zugverkehr sei zeitweise eingestellt worden, weil die Möglichkeit bestand, dass die Täter über den Bahnhof fliehen könnten. Züge des Fernverkehrs hielten ersatzweise in Frankfurt Süd, gab die Bahn an.

Die Situation im Bahnhof selbst war am Freitagnachmittag ruhig, von Panik war keine Spur. Per Lautsprecherdurchsagen wurden die Reisenden informiert, dass es wegen eines Polizeieinsatzes zu Verzögerungen komme. Auch auf der Südseite des Bahnhofsgebäudes waren Polizeibeamte zu sehen. Auf den Verkehr des dortigen Fernbusbahnhofes hatte der Einsatz zunächst keine Auswirkung.

Erst am Montag war es zu einem Großeinsatz am Frankfurter Hauptbahnhof gekommen, weil ein Eritreer einen Jungen und dessen Mutter vor einen einfahrenden Zug gestoßen hatte. Das Kind wurde von dem ICE erfasst und getötet. Die Mutter konnte sich verletzt retten. Der Vorfall hat eine Debatte über die Sicherheit an deutschen Bahnhöfen ausgelöst.