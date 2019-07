Frankfurter Sperrzone geräumt : Entschärfung der Weltkriegsbombe hat begonnen

Aktualisiert am

Die Zone um den Fundort der Fliegerbombe in Frankfurt ist geräumt. Die Evakuierung hat sich nur leicht verzögert, die Polizei zeigt sich zufrieden. Feuerwerker wollen als Nächstes den 500 Kilo schweren Sprengkörper entschärfen.

Die Zeit fürs Daumendrücken hat begonnen. Feuerwerker wollen im Frankfurter Ostend in den nächsten Minuten die 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärfen. Sie liegt auf einen Baufeld an der Ecke Mayfarthstraße/Eytelweinstraße. Der Kampfmittelräumdienst des Regierungspräsidiums Darmstadt hat mehr als eine Woche Zeit gehabt, sich auf diesen Einsatz in Sichtweite der Europäischen Zentralbank vorzubereiten.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Für die Fachleute des Kampfmittelräumdienstes besteht die besondere Herausforderung in der starken Deformation der beiden Zünder der Bombe. Sie sollen ferngesteuert entfernt werden. Eine Sprengung wie im Fall der Main-Bombe am 14. April soll es „definitiv“ nicht geben, wie es weiter heißt.

Polizei: Evakuierung nach Plan

Gegen Mittag ist die Evakuierung der Zone um den Fundort weitestgehend abgeschlossen worden. Die Aktion ist nach Plan verlaufen, wie die Frankfurter Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mittelt. Helfer mussten nur noch einige Hilfsbedürftige herausfahren. 16.500 Personen mussten ihre Wohnungen und Häuser räumen. Das gilt auch für das fünfte Polizeirevier, es ist deshalb nur unter 069/755-10500 erreichbar.

Gegen 13 Uhr kreiste noch ein Polizeihubschrauber über der Evakuierungszone, wie eine Sprecherin zu FAZ.NET sagte. Die Ordnungshüter wollten ganz sicher gehen, dass sie niemanden übersehen haben und auch keine Person nach Abschluss der Räumung wieder in das gesperrte Gebiet gelaufen ist.

Von Haustür zu Haustür

Polizisten gingen seit 8 Uhr zur Sicherheit von Haus zu Haus und klingelten. Sie überprüften die „hoffentlich leeren“ (Polizei) Wohnungen. Wie die Polizei auf dem Kurznachrichtenkanal Twitter weiter mitteilt, standen schon gegen 8 Uhr die Straßensperren per rot-weißen Flatterbändern und Plastikbarrieren mit Schildern. Ihr Appell an die Anwohner: „Hört bitte auf unsere Durchsagen.“ Außerdem setzte die Polizei einen Hubschrauber ein, der die Beamten am Boden unterstützt. Zur Ausrüstung gehört eine Wärmebildkamera.

Derweil haben Helfer solche Personen, die die Evakuierungszone nicht selbständig verlassen konnte, herausgefahren, wie die Feuerwehr twittert. „Alles läuft geordnet ab.“ Fast 300 Personen hatten einen Transport angefordert. Kurz nach 13 Uhr hat die Feuerwehr den Abschluss dieser Transporte gemeldet. Dies war etwas später als geplant, was die Feuerwehr mit Nachmeldungen von Hilfsbedürftigen begründet hat.

Vor Evakuierung umfassend informiert

Etwa 700 Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Hilfsdiensten sind laut Polizei im Einsatz. Über Twitter bedankte sich etwa der Motel One Frankfurt-East Side bei seinen Gästen, die den Vorgaben Folge geleistet haben, sowie bei Polizei und Feuerwehr.

Um 8 Uhr lief die Evakuierungsfrist für die Anlieger ab. Wie die Nachrichtenagentur dpa meldete, sind kurz vor Ablauf noch Jogger und Radler unterwegs gewesen, manche Hotelgäste mussten noch auschecken. Besonders hilfsbedürftige Frauen, Männer und Kinder waren teils schon am Samstag aus der Zone (siehe Karte) gebracht worden.

Die Anlieger mussten bis spätestens 8 Uhr das entsprechende Gebiet verlassen, das Teile des Ostends, Oberrads und Sachsenhausens umfasst. Diese Aufforderung sollte sie nicht überrascht haben. Denn zum einen haben die Medien über den Bombenfund und die bevorstehende Entschärfung ausführlich berichtet, so auch die Rhein-Main-Zeitung. Zweitens sind alle Haushalte per Wurfzettel informiert worden, wie die Polizei hervorhebt. Zudem haben die Ordnungshüter zum Beispiel über den Kurznachrichtenkanal viele Meldungen dazu abgesetzt, Gleiches hat die Feuerwehr getan.

Irrtümlich „Toleranzzeit“ angenommen

Dennoch gibt es Anlieger, die nicht ganz im Bilde gewesen sind. FAZ.NET hat zum Beispiel einen Mann angetroffen, der erst gegen 9 Uhr die Evakuierungszone verlassen hat. Er habe gedacht, es gebe eine „Toleranzzeit“ bis 12 Uhr. „Wenn wir noch Leute antreffen, dann sind sie im Begriff zu gehen“, ergänzte eine Sprecherin im Gespräch mit FAZ.NET.

Wer nicht bei Freunden oder Bekannten außerhalb der Evakuierungszone unterkommt oder etwa einen Ausflug macht, kann ins Zoo-Gesellschaftshaus am Alfred-Brehm-Platz gehen. Dort steht an diesem Sonntag seit 7 Uhr an die eigens eingerichtete Betreuungsstelle offen. Bis 9.30 Uhr haben sich etwa 130 Frauen, Männer und Kinder im Gesellschaftshaus eingefunden, überwiegend Ältere. Tendenz: steigend. Etwa 50 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes kümmern sich um sie.

Seit 8 Uhr haben die Anbieter die Bus- und Bahnfahrten in der Evakuierungszone eingestellt. Sie informieren über Ausfälle und Ersatzangebote über ihre eigenen Nachrichtenkanäle, also der RMV etwa über seine App.

Gesperrt sind unter anderem der Ostbahnhof, die Osthafenbrücke, die Trassen der süd- und der nordmainischen S-Bahn sowie der Zoo. Er ist den gesamten Tag über geschlossen.

Karte Evakuierungsgebiet um den Fundort der Weltkriegsbombe im Ostend Vergrößern

Wie schon an den vergangenen Tagen ist das Bürgertelefon der Frankfurter Feuerwehr besetzt und zwar von 6 Uhr an bis zum Ende des Einsatzes von Feuerwerkern und Helfern. Die Nummer lautet 069/212-111.