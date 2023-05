Aktualisiert am

Sicherheitspanne in Frankfurt

Sicherheitspanne in Frankfurt :

Sicherheitspanne in Frankfurt : Mann fährt unbefugt im Kanzler-Konvoi mit und umarmt Scholz

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besuchte am 24. Mai die Feierlichkeiten der EZB in Frankfurt. Vor seiner Abreise kam es zu einem Zwischenfall am Frankfurter Flughafen. Bild: Lucas Bäuml

Nach dem Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt hat es eine Sicherheitspanne am Flughafen gegeben. Ein Mann schummelte sich in den Konvoi des Kanzlers.