Neue Corona-Vorgaben : 2-G-Regel gilt auch für das Personal

Welche Vorteile hat die 2-G-Regelung?

Die 2-G-Regelung stellt eine Rückkehr zur Normalität in Aussicht und bietet erstmals auch Betreibern von Diskotheken eine echte Perspektive. Entscheidet sich beispielsweise ein Gastronom dafür, nur noch Genesene oder Geimpfte einzulassen, sind Maskenpflicht und Abstandsregeln aufgehoben. Betreiber, die dieses Modell wählen, dürfen zu diesen Events aber auch nur Personal einsetzen, das ebenfalls genesen oder geimpft ist. Der Impfstatus der Mitarbeiter muss also abgefragt werden dürfen.

Gibt es Ausnahmen für Kinder?

Für Kinder in Kitas und Schulen ändert sich erst mal nichts. Es bleibt bei zwei Tests pro Woche in der Schule sowie Maskenpflicht. Um eine 2-G-Veranstaltung oder ein 2-G-Lokal zu besuchen, können Eltern ohne weitere Tests ihre Kinder unter sechs Jahren mitnehmen. Ältere Kinder können mit ihrem Schultestheft belegen, dass sie nicht infektiös sind, zumindest, wenn sie nicht älter als elf Jahre sind. Da es eine Impfempfehlung für Jugendliche von zwölf bis 17 Jahren gibt, müssten auch sie immunisiert sein, wenn sie die Eltern ins Lokal begleiten wollen, teilt das Sozialministerium mit.

Wie wird die Kultur auf die neuen Regelungen reagieren?

„Wir spielen auf jeden Fall nach 3-G“, sagt eine Sprecherin des Schauspiels Frankfurt. Im Hessischen Landesmuseum Darmstadt hingegen kann man sich eine Beschränkung des Einlasses auf Geimpfte und Genesene durchaus vorstellen. Zwar sei 2-G derzeit nicht geplant, aber zu prüfen, gerade im Hinblick auf die große Liebermann-Schau, die Anfang Oktober eröffnet wird: „Da hat der Schutz der Gesundheit Vorrang.“ Das Museum Wiesbaden will dagegen 3-G beibehalten zur großen Jubiläumsausstellung „Alles! 100 Jahre Jawlensky in Wiesbaden“. Auch das Staatstheater Darmstadt bleibt bei 3-G. Die Frankfurter Oper wolle die 3-G-Regel im September und Oktober zunächst weiterführen, sagte ein Sprecher. Danach wolle man abwägen. Oper und Schauspiel hatten erst vergangene Woche vom Gesundheitsamt die Genehmigung bekommen, unter der 3-G-Voraussetzung ihre Säle wieder komplett füllen zu dürfen.

Was passiert konkret, wenn im neuen Stufenmodell die erste beziehungsweise die zweite Stufe erreicht wird?

Die Landesregierung kündigt auf Nachfrage der F.A.Z. an, die „notwendigen zusätzlichen Maßnahmen, um eine Überlastung des Gesundheitssystems und insbesondere der Krankenhäuser zu verhindern“, zu ergreifen. Das können in einem ersten Schritt Zugangsbeschränkungen zu Veranstaltungen sein. Etwa sei denkbar, von Ungeimpften einen negativen PCR-Test zu verlangen oder sie von Veranstaltungen auszuschließen.

Die Impfquote in Hessen beträgt 62,4 Prozent. Ein Grund zur Sorge?

Nicht, wenn man sich die Quote nach Altersgruppen getrennt ansieht: Bei den über Sechzigjährigen liegt sie bei 82,4 Prozent. Von den Erwachsenen sind schon 72,4 Prozent zweifach geimpft. Die Impfquote, mit der im ersten Halbjahr noch klar erfasst werden konnte, wie viele Menschen zum ersten Mal geimpft wurden, wird immer uneindeutiger: Es kommen nun einmalige Auffrischungsimpfungen hinzu, meist für Senioren, die schon im Januar ihre erste Spritze erhalten hatten, Genesene bekommen ebenfalls nur eine Impfung. Der Impfstoff von Johnson&Johnson wird ohnehin nur einmal verabreicht. Mit jeder STIKO-Empfehlung ändert sich außerdem die Zahl der potentiellen Impflinge – zuletzt wurde die Impfung für Kinder von zwölf bis 17 Jahren sowie für Schwangere und Stillende empfohlen.

Wie schnell kann ich den vollen Impfschutz erhalten?

Wer sich noch heute für eine Impfung entscheidet, der kann frühestens in zwei, spätestens aber in fünf Wochen den vollen Impfschutz vorweisen. Das bestätigt Benedikt Hart, Leiter des Frankfurter Impfzentrums in der Festhalle. Noch immer melden sich nach seinen Angaben Hunderte Menschen am Tag, um sich in Hessens größtem Impfzentrum ihre Erstimpfung abzuholen. „Es ist ein Querschnitt der Gesellschaft, der kommt“, sagt Hart. Der betagte Senior sei ebenso dabei wie Jugendliche, für die die Ständige Impfkommission erst vor Kurzem eine Impfempfehlung ausgesprochen habe. Zumindest in Frankfurt können die Besucher der Festhalle zwischen den Impfstoffen BioNTech, Moderna und dem Einmalimpfstoff Johnson&Johnson wählen. Bei Letzterem wird der volle Impfschutz nach zwei Wochen erreicht. Wer sich für Moderna entscheidet, muss mindestens drei Wochen bis zur Zweitimpfung warten, wer BioNTech wählt nur zwei. 14 Tage müssen nach dem Erhalt der vorgesehenen Dosen verstreichen, bevor man als „vollständig geimpft“ gilt. Wer noch vor dem 1. November immunisiert sein will, der „muss jetzt Gas geben“, sagt Hart. Spätestens dann nämlich könnten nach Plänen der Landesregierung Arbeitgeber entlastet werden. Sie sollen nicht mehr verpflichtet werden, Lohn an ungeimpfte Mitarbeiter fortzahlen zu müssen, sollten diese sich in Quarantäne befinden.

Wo kann ich mich impfen lassen, wenn doch die Impfzentren schließen?

Laut Plan sollen die hessischen Impfzentren zum 30. September schließen. In vielen Städten und Landkreisen werden aber über diese Frist hinaus weitere Impfangebote gemacht. In Frankfurt etwa soll es ein „Impfzentrum light“ geben. In der Messehalle 1.2., in unmittelbar Nähe zur Festhalle, sollen von Dienstag an zwischen 12 und 19 Uhr Impfungen ohne Termin angeboten werden. Wegen der Um- und Abbauarbeiten können zwischen Samstag, 18. September, und Dienstag, 21. September, keine Spontanimpfungen durchgeführt werden. Auch die Hausärzte sind weiter in die Impfkampagne mit eingebunden.