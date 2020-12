Corona-Impfstoff : „Impfen ist sicherer als Autofahren“

Aktualisiert am

Die ersten Corona-Impfungen stehen vor der Tür. Doch viele Menschen fragen sich, ob der Impfstoff sicher und verträglich sei. Der Vizepräsident des House of Pharma and Healthcare, Jochen Maas, beruhigt.

Der von Biontech und Pfizer entwickelte Impfstoff ist in dieser Woche zum ersten Mal einer Frau in Großbritannien verabreicht worden. Bild: Biontech

Herr Maas, wie blicken Sie rund um das Thema Impfstoffe auf die Fragen zur Logistik, allein die Kühlung scheint ja keine triviale Sache zu sein?

Das Logistikproblem bekommen wir in den Griff. Zum einen benötigen nicht alle in der nächsten Zeit verfügbaren Impfstoffe eine Kühlung auf minus 70 Grad, zum anderen sind auch bei diesen Temperaturen die entsprechenden Fertigungstechnologien und Kühlketten zumindest bei uns in Deutschland vorhanden. Der entsprechende mRNA-Impfstoff hält sich nach Anbruch einer Ampulle auch mehrere Tage. Und im Laufe des ersten und zweiten Quartals 2021 wird es auch Impfstoffe geben, die bei Kühlschranktemperatur längere Zeit haltbar sind.