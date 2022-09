Klimaforscher im Interview : Erbsen und Bohnen als Klima-Helfer

Herr Müller, dieser Sommer ist in Hessen und in Deutschland so warm, so sonnig und so trocken wie noch nie gewesen. Beschäftigt Sie das Wetter auch hier auf dem Klimaforschungsgelände der Uni Gießen in Linden in besonderem Maße?

Wir betreiben in meinem Institut Grundlagenforschung und forschen seit mehr als 30 Jahren zu den Folgen der Klimaveränderung, um die Prozesse des Pflanzenwachstums unter veränderten Klimabedingungen auf die Bodenbeschaffenheit besser zu verstehen. Die Bodenfeuchtigkeit und die Frage, wie die Pflanzen mit Trockenheit umgehen, ist ein wesentlicher Forschungsgegenstand. Wie werden Pflanzen künftig im Sommer wachsen? Welche Lösungsmöglichkeiten kann die Wissenschaft für solche Zeiten anbieten? Um solche Fragen geht es.