Folgen der Pandemie : Corona bringt Studenten in Not

Corona bringt Studenten in Not

Viele Studenten leiden wirtschaftlich und psychisch stark unter den Folgen der Corona-Pandemie. Das zeigt eine nicht repräsentative Umfrage der Frankfurter DGB-Hochschulgruppe. An der Online-Befragung vom 24. April bis zum 8. Mai beteiligten sich 130 Studierende. Mehr als die Hälfte gab an, sich über Lohnarbeit zu finanzieren. 13 Prozent bekommen Bafög, 37 Prozent sind auf Unterstützung ihrer Eltern angewiesen. Gut 20 Prozent haben nach eigener Darstellung durch den Lockdown finanzielle Einbußen erlitten; knapp zehn Prozent wissen nicht mehr, wie sie künftig ihr Studium bezahlen sollen. 36 Prozent empfinden die Isolation infolge der Kontaktbeschränkungen als sehr belastend, und mehr als 20 Prozent rechnen damit, dass sich ihr Abschluss verzögern wird.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Aus persönlichen Kommentaren der Umfrageteilnehmer geht hervor, dass viele Schwierigkeiten haben, Online-Lehrveranstaltungen zu folgen, weil ihnen die nötige Hardware oder ein Homeoffice-Arbeitsplatz fehlen.

Die Technische Universität Darmstadt hat einen Hilfsfonds für TU-Studenten aufgelegt, die durch die Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Die Hochschule hat dafür 90.000 Euro bereitgestellt, der Asta will 10.000 Euro in den Fonds einzahlen. Weitere Spenden sind willkommen. Bedürftige, die ihre Notlage plausibel darlegen, erhalten eine einmalige Beihilfe von 300 Euro.