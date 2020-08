Umstrittenes Projekt : Kriftel blockiert Bau des Radschnellwegs

Der Regionalverband Frankfurt /Rhein-Main hat den Bau von Radschnellwegen in seiner Grafik als ein sportliches Rennen ausgewiesen: Welches der neun als förderungswürdig ausgewiesenen Vorhaben kommt am schnellsten zum Ziel? Während in der Grafik alle Radler mehr oder weniger fest in die Pedale treten, verharrt allein das Rad des „FMR3“-Radwegs zwischen Wiesbaden und Frankfurt auf dem Startblock.

Und das hat seinen Grund: Eigentlich sollte in diesem Sommer die erste Hürde genommen und eine Machbarkeitsstudie zur künftigen Trassenführung über die Gemarkungen von Wiesbaden, Hofheim, Kriftel, Hattersheim und Höchst beauftragt werden. Doch der Gemeindevorstand in Kriftel entschied ohne Widerspruch aus den Fraktionen der Gemeindevertretung, den Anteil der Kommune von 6205 Euro hierfür nicht zu zahlen. Ein nach Angaben von Rouven Kötter (SPD), Erster Beigeordneter im Regionalverband, bisher beispielloses Verhalten.

Über ein derart negatives Signal werde sich der Verband nicht hinwegsetzen, zumal in den übrigen Kommunen der Region für die übrigen acht Radschnellwege großes Einvernehmen herrsche, stellte Kötter klar. Die Realisierungschance müsse uneingeschränkt gegeben sein, wenn der Regionalverband sein Knowhow einbringe. De facto liege der Radschnellweg „FMR3“ deshalb zunächst „auf Eis“, hob er hervor.

Die ablehnende Reaktion aus Kriftel habe ihn überrascht, sagte der für Nahmobilität zuständige Beigeordnete des Main-Taunus-Kreises, Johannes Baron (FDP). Die Gemeinde unterschätze aber die Gefahr, die durch eine solche Verweigerungshaltung entstehe. Denn nur wer dabei sei, könne anschließend auch mitreden. In der Frage, wie schnell die Trasse verwirklicht werden könne, müssten die Anrainer der geplanten Strecke zwischen Frankfurt und Wiesbaden leider zurückstecken: „Dieses Verhalten der Krifteler wirft uns zeitlich zurück“, befürchtete Baron. Der Beigeordnete rechnet mit Monaten, vielleicht sogar einem halben Jahr Verzögerung.

Das Projekt des Radschnellweges in Kriftel sei leider umstritten, bedauerte der Erste Beigeordnete Franz Jirasek (parteilos). Er verwies auf die ortsansässigen Obstbauern, die im Zuge so mancher regionalen Wanderroute immer wieder Areale abgegeben hätten. Für Radschnellwege werde nur sehr selten das vorhandene Radwegenetz genutzt, befürchtete er. Die ersten drei Kilometer der Zweirad-Tempopiste zwischen Darmstadt und Frankfurt mit aufgestellten Papierkörben in Fahrradhöhe entlang der Strecke seien schon fertiggestellt – so etwas schrecke die lokalen Landwirte ab, erläuterte Jirasek.

Ebenso grundsätzlich umstritten sei die Frage der finanziellen Beteiligung der Gemeinde. Von den 100.000 Euro für die Projektstudie übernimmt das Land Hessen die Hälfte der Kosten. Die Städte Frankfurt, Hofheim und Wiesbaden tragen jeweils 12.500 Euro bei, die Kommunen Hattersheim und Kriftel sollen jeweils 6250 Euro tragen. Der Main-Taunus-Kreis unterstützt das Projekt mit 2500 Euro, der Regionalverband bringt sein Knowhow für die Verwirklichung ein.

Doch diese Aufteilung missbilligt der Krifteler Gemeindevorstand. Natürlich handele es sich bei 6250 Euro nur um einen überschaubaren Betrag, sagte Jirasek. Doch für den Gemeindevorstand gehe es ums Prinzip: Für ein überörtliches regionales Projekt müsse auch der Regionalverband oder das Land Hessen in Gänze finanziell einstehen und nicht die Anrainerkommunen, forderte er. Dass sich Kriftel mit seiner Verweigerung nicht nur den Unmut der direkten Nachbarn in Hofheim und Hattersheim zuzieht, die auf eine schnellen Bau des Schnellwegs dringen, sondern sich ebenso jedweder Mitsprache beraubt, erkennt auch Jirasek. Deshalb sei das letzte Wort auch noch nicht gesprochen: Kötter habe alle Beteiligten zu Gesprächen in den Regionalverband nach Frankfurt geladen, und diesem Ansinnen werde man sich nicht verweigern, sagte Jirasek.

Für Kötter jedoch gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder lenke die Gemeinde ein und bringe ihre Vorstellungen der Trassenführung in die Machbarkeitsstudie mit ein – oder auf dem bisher festgelegten breiten Korridor werde es eine Umfahrung der Krifteler Gemarkung geben. In jedem Fall aber stehe schon fest, dass alle anderen Radschnellwege-Projekte, die in großer Eintracht verwirklicht würden, vorgezogen würden, machte Kötter deutlich.