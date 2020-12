Frankfurter Flughafen : Landebahn wird wieder zum Abstellgleis

Der Frankfurter Flughafen ist zurück in den Achtzigern. Im November hat der Flughafenbetreiber Fraport nur 656.000 Passagiere gezählt, vor einem Jahr waren es im November noch 5,1 Millionen gewesen. Das ist ein Minus von 87 Prozent. Hält dieser Trend an, dürften in diesem Jahr nicht etwa 70 Millionen Fluggäste in Frankfurt gestartet und gelandet sein – so viele waren es 2019 –, sondern weniger als 20 Millionen, mithin so wenige wie zuletzt Anfang der achtziger Jahre.

Wegen der Corona-Flaute wird nun abermals die Landebahn Nordwest als Parkplatz für nicht benötigte Flugzeuge genutzt. Anders als im März stellt die Lufthansa diesmal dort Großraumflugzeuge ab, wie Sprecher der Fluggesellschaft und von Fraport bestätigten. Im Frühjahr parkten auf der jüngsten Frankfurter Piste kleinere Mittelstreckenjets vom Typ Airbus A320. Laut Lufthansa sind nun auf der Bahn sechs Boeing-Jumbos vom Typ 747-8 und ein Airbus A340-300 geparkt. Insgesamt könne man dort bis zu zehn Großraumflugzeuge hinstellen, hieß es. Man brauche die Nähe zu den Wartungseinrichtungen in Frankfurt.

Mehr zum Thema 1/

Ursprünglich hatte Lufthansa die hohen Parkgebühren von Fraport kritisiert. Die Landebahn Nordwest wurde bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr stillgelegt, die übrigen drei Bahnen bleiben im Betrieb. Geschlossen sind auch das Passagier-Terminal 2, Teile des Terminals 1 sowie von Samstag an die Konzernzentrale der Lufthansa.