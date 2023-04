Aktualisiert am

Leichenfund am Flughafen : Femizid und Selbsttötung drei Tage nach Trennung

Der Mann und die Frau, die Ende März in einem Parkhaus nahe dem Frankfurter Flughafen mit Schussverletzungen tot aufgefunden wurden, stammten aus Nordrhein-Westfalen. Laut Polizei hatten sie sich drei Tage vor der Tat getrennt.

Tatort: Ein Polizeiauto steht vor einer Reihe von Flughafen-Parkhäusern in Frankfurt, wo Ende März ein erschossenes Paar gefunden wurde Bild: dpa

Im Fall der am vergangenen Freitag in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen gefundenen beiden Toten haben die Ermittlungsbehörden neue Informationen erlangt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte auf Anfrage, die Polizei habe ermittelt, dass die Getöteten aus Nordrhein-Westfalen stammten.

Der 47 Jahre alte Mann sei in Hamm gemeldet gewesen, bei der 50 Jahre alten Frau sei noch unklar, woher sie komme. Die beiden seien ein Paar gewesen, jedoch hätten sie sich drei Tage vor der Tat getrennt.

Die Leichen waren am Freitag um 3 Uhr auf einem Parkdeck im Parkhaus Gateway Gardens nahe der gleichnamigen S-Bahn-Station entdeckt worden. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Mann zunächst die Frau erschoss und dann sich selbst. Die Tatwaffe wurde neben seiner Leiche gefunden.