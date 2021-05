Flughäfen in der Pandemie : Lückenhafter Schutz vor Mutanten

Jeden Tag kommen etwa 70 bis 110 Menschen aus sogenannten Virusvariantengebieten am Frankfurter Flughafen an. Es sind Rückkehrer aus Indien, Brasilien und Südafrika. Als Virusvariantengebiet bezeichnet das Robert Koch-Institut (RKI) Länder und Regionen, in denen von Mutationen des Coronavirus ein besonderes Risiko ausgeht. Mittlerweile muss jeder, der in ein Flugzeug steigt, einen negativen Corona-Test vorweisen können. Das war nicht immer so. Im Januar, als die Fluggesellschaften noch Ungetestete befördern durften und auf die Eigenverantwortung der Passagiere vertraut wurde, griff die Bundespolizei viele Einreisende am Flughafen auf, die keinen negativen Test vorlegen konnten. Nun gibt der Sprecher der Bundespolizei Entwarnung. Derlei Fälle würden nur noch vereinzelt auftreten, genauere Angaben wolle er derzeit nicht machen.

Doch um die Einschleppung von Mutanten zu verhindern, will man sich nicht allein auf Tests verlassen. Einreisende aus Virusvariantengebieten werden verpflichtet, nach ihrer Ankunft in Frankfurt in Quarantäne zu gehen; ob sie das wirklich tun, kann nach Angaben eines Epidemiologen des Frankfurter Gesundheitsamts aber nur „sporadisch“ überprüft werden. Sicher ist jedoch, dass der Quarantäneort zumindest von einigen mit dem öffentlichen Nahverkehr angesteuert wird, wodurch eine Infektion für andere nicht ausgeschlossen werden kann. Denn der Zeitraum, der zwischen der Testung der Rückkehrer und ihrer Ankunft in Frankfurt liegt, kann laut den gesetzlichen Vorgaben mehr als zwei Tage betragen. Viel Zeit, in der eine unerkannte Infektion ansteckend werden kann. Denn Reisende dürfen mit einem 48 Stunden alten Corona-Test auf der anderen Seite der Erde einchecken und nach einem mehrstündigen Flug und möglichen Umstiegen in Frankfurt landen.

„Momentaufnahme im Infektionsgeschehen“

Eine Ausnahme bilden Passagiere, die bei ihrer Abreise aus Virusvariantengebieten keinen negativen Test vorlegen können. Diese müssen sich direkt am Startflughafen testen lassen, was laut RKI binnen zwölf Stunden vor dem Flug gemacht werden darf. Ähnlich strenge Regelungen generell für alle Einreisende aus Variantengebieten festzulegen, strebt das Hessische Sozialministerium laut einer Sprecherin nicht an. Die bestehenden Maßnahmen seien ausreichend und angemessen. Eine Verpflichtung zum abermaligen Testen am Zielflughafen, also hier in Frankfurt, lehne das Ministerium derzeit ab.

Einreisende aus Risikogebieten wie Bulgarien oder Tschechien, in denen laut RKI ein erhöhtes Infektionsrisiko mit SARS-CoV-2 besteht, können ihre Quarantäne mit einem Corona-Test verkürzen. Für Rückkehrer aus Virusvariantengebieten gilt das nicht. Sie müssen die vollen 14Tage in Isolation verbringen. Von dieser Regelung darauf zu schließen, dass Corona-Tests bei Mutanten unzuverlässige Befunde lieferten, sei falsch, so der Epidemiologe des Frankfurter Gesundheitsamts.

Dem schließt sich die Sprecherin des Sozialministeriums an und weist darauf hin, dass ein negatives Testergebnis nur eine „Momentaufnahme im Infektionsgeschehen“ sei. Die Möglichkeit bestehe, dass zu Beginn einer Infektion erst wenige Viren auf der Schleimhaut zu finden sind, woraus sich eine falsche Sicherheit bei negativen Testresultaten ergäbe. „Erst nach Ablauf der vierzehntägigen Quarantäne kann eine Infektion mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.“

Selbstverantwortung bei Quarantäne

Ein umfassenderes Bild ergäbe womöglich ein zweiter Test bei der Einreise, der auch das Umsteigen von Passagieren aus Virusvariantengebieten absichern könnte. Wenn etwa ein Rückkehrer aus Indien in München seine Maschine wechselt, um weiter nach Frankfurt zu fliegen, wäre er im Flugzeug von Reisenden umgeben, die nach der Landung keine Quarantäne einhalten müssen. Der Epidemiologe des Frankfurter Gesundheitsamts erkennt in einem solchen Szenario keine Gefahr. Sollten bei einem Rückkehrer nachträglich Symptome auftreten, würden dessen Kontaktpersonen im Flugzeug ermittelt. Das wären die Passagiere in derselben Reihe sowie der Reihen davor und dahinter.

Am Flughafen trifft man wenig Passagiere an, die sich über solche Fragen den Kopf zerbrechen. Manche wissen, dass und für welchen Zeitraum sie in Quarantäne müssen. Andere winken bei dem Wort nur müde ab und ziehen ihre Koffer Richtung S-Bahn. Zum Testzentrum macht sich keiner der Befragten auf. „Again?“, fragt eine Frau kopfschüttelnd.

Wie ihre Quarantäne überprüft wird, weiß eigentlich keiner der Angesprochenen. Von „Selbstverantwortung“ spricht eine von den Malediven Zurückgekehrte, und dabei bleibt es meistens auch. Dass tatsächlich Beamte vor der Wohnungstür eines Reiserückkehrers auftauchen, geschieht nur, wenn dem Frankfurter Gesundheitsamt „Hinweise auf die Verletzung der Quarantänepflicht“ vorliegen. Daneben würden Rückkehrer aus Virusvariantengebieten telefonisch über ihre Quarantänepflicht informiert, für Einreisende aus Risikogebieten gelte das nur zum Teil, so das Gesundheitsamt.