Flughafenbetreiber Fraport : Fluggastgastzahlen deutlich gestiegen

Die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Flughafen ist in den vergangenen zwei Monaten deutlich gestiegen. Von den Spitzenwerten früherer Jahre ist Flughafenbetreiber Fraport aber noch weit entfernt.

Der Verkehr am Frankfurter Flughafen hat in den vergangenen zwei Monaten deutlich zugenommen. Bild: dpa

Die durch die Corona-Pandemie nach wie vor stark beeinflussten Verkehrszahlen am Frankfurter Flughafen haben sich im zweiten Quartal deutlich erholt. Trotzdem blieb das erste Halbjahr insgesamt mit knapp 6,5 Millionen Passagieren um 46,6 Prozent hinter dem ersten Halbjahr 2020 zurück, wie der Flughafenbetreiber Fraport AG am Dienstag mitteilte. Das ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass der extreme Einbruch, den die Corona-Pandemie und die daraus folgenden weltweiten Reisebeschränkungen verursachten, erst im März vergangenen Jahres einsetzte und seine extrem negative Wirkung auf den Luftverkehr entfaltete. Das erste Quartal 2020 war also noch nicht in dieser Weise belastet.

Volle Terminals in den Spitzenzeiten

Ungeachtet dessen schlägt sich die Erholung in diesem Sommer deutlich positiv auf die Verkehrszahlen am Frankfurter Flughafen nieder, was sich nicht zuletzt an den in Spitzenzeiten vollen Terminals zeigt. Im Juni etwa sind die Passagierzahlen in Frankfurt auf rund 1,8 Millionen gestiegen und lagen damit fast 200 Prozent über dem Vorjahresmonats. Nach vorläufigen Zahlen der Fraport entwickelten sich auch im Juli die Zahlen ähnlich positiv, der Zuwachs lag demnach bei 116 Prozent oder rund 2,8 Millionen Passagieren im Vergleich zum Juli 2020. An Spitzentagen erreichen die Passagierzahlen derzeit rund die Hälfte des Aufkommens von 2019, dem letzten Vorkrisenjahr, in dem Fraport auch den Rekord von mehr als 70 Millionen Passagieren in Frankfurt notierte.

Der Anstieg in diesem Sommer stellt allerdings den Flughafenbetreiber Fraport insofern vor erhebliche Herausforderungen, weil die Prozesse am Flughafen von den Kontrollen bis hin zum Boarding nach wie vor stark durch die Corona-Sicherheitsregeln beeinflusst sind und entsprechend mehr Zeit beanspruchen. Da sich naturgemäß das Fluggastaufkommen nicht gleichmäßig über den Tag verteilt entwickelt, sondern sich in Spitzenzeiten ballt, kommt es zeitweise zu vollen Terminals und Warteschlangen. Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte zeigte sich aber zuversichtlich, dass man die lange sehnlichst erwartete Steigerung des Fluggastaufkommens gut bewältigen kann.

Den Konzern-Umsatz im ersten Halbjahr gibt Fraport mit 810,9 Millionen Euro an, er liegt damit um 10,9 Prozent unter dem Vorjahreswert.