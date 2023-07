Kopfkissen und Bettdecken liegen fein säuberlich verpackt auf den mit hellblauen Spannbettlaken bezogenen Matratzen der beiden Etagenbetten aus Metall. Auf dem Tisch davor stehen Kasserollen, Töpfe und Pfannen, mit durchsichtiger Plastikfolie vor Staub geschützt. Oben auf jedem der vier Stapel mit Kochgeschirr liegt ein Pfannenwender aus Holz. Einen Schritt entfernt stehen in dem für vier Bewohner ausgelegten Raum zwei Kühlschränke. Alles neu. Was noch fehlt, sind die Flüchtlinge. Sie sollen im September in den weißen Gebäuden einziehen. Die Bauten – sie stehen für die Erstaufnahmeeinrichtung des Wetteraukreises auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne in Friedberg.

Die von Landrat Jan Weckler (CDU) geleitete Kreisverwaltung wird in Nachbarschaft schon seit Jahren verwaister Kasernengebäude eine besondere Gemeinschaftsunterkunft betreiben. Gemeinhin führt nur das Land in Hessen solche Einrichtungen unter seiner Regie. Dazu gehört eine für 1000 Flüchtlinge in Nachbarschaft der neuen Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises. Das Kreishaus in Friedberg geht diesen Weg nicht von Ungefähr: Zum einen weist es den Städten und Gemeinden seit Juli auch Asylbewerber direkt zu und nicht mehr nur Ukrainer. Zum zweiten will der Landkreis dennoch den Kommunen die mit den Flüchtlingen verbundene Arbeit erleichtern. Dies soll durch einen neuen Service aus Hand in der eigenen Erstaufnahme gelingen, wie Weckler während einer Besichtigung sagt.

Kurze Wege für Behördengänge mit Flüchtlingen

Demnach übernehmen Beschäftigte der Kreisverwaltung künftig gemeinsam mit den neu ankommenden Schutzsuchenden und für sie die notwendigen Behördengänge. Friedberg bietet sich wegen der kurzen Wege an: In der Kreisstadt sitzen die Ausländerbehörde und der Fachbereich Migration des Wetteraukreises, hinzu kommen das Jobcenter und die Sparkasse. Schließlich benötigen die Flüchtlinge ein Konto. Und auf dem alten Kasernengelände ist ausreichend Platz für die Leichtbauhallen des hessischen Unternehmens Röder und die Container mit Toiletten und Duschen, wie sie etwa Marathonläufer nach Volksläufen nutzen. Hinzu kommen Container mit Küchen. Denn für sich kochen sollen die Flüchtlinge in diesen Räumen und nicht etwa in den Hallen. Sonst schlägt rasch der Rauchmelder Alarm.

Plätze für annähernd 150 Menschen finden sich in den beiden auf neuen Fundamenten aufgestellten Leichtbauhallen. Wer die Bauten betritt, läuft auf hellem Laminat und sieht weiß laminierte Wände und massive Türen. Jeweils neun Türen gehen links wie rechts vom Flur ab. So lässt sich die Zahl der Plätze leicht ermitteln. Innerhalb von 14 Tagen sollen die Neuankömmlinge die bürokratischen Hürden mit Hilfe der Kreisbeschäftigten nehmen, danach will der Kreis sie an die Städte und Gemeinden weiterleiten.

Dies geschieht nach einem bestimmten Schlüssel. Der Landkreis berücksichtigt außer der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune auch, ob die Stadt oder die Gemeinde bisher bei der Aufnahme im Soll liegt, ob sie darunter rangiert oder ob sie, wie etwa Butzbach, Nidda und Ortenberg mehr Flüchtlinge aufgenommen hat, als sie gemusst hätte. Büdingen und Friedberg weist der Kreis keine Flüchtlinge zu, denn in beiden Städten betreibt das Land jeweils eine Erstaufnahme. Nach gut drei Wochen mit dem neuen Verfahren äußert sich Weckler zufrieden. Die Zusammenarbeit mit den 23 Kommunen sei unter den neuen Vorzeichen erfreulich angelaufen.

Landrat: Es werden mehr Flüchtlinge kommen

Derzeit kommen in der Wetterau wöchentlich etwa 35 Flüchtlinge an, die das Land zuweist. Aber dabei wird es nicht bleiben. Landrat bereitet die Kommunen auf einen anschwellenden Zustrom vor. An den Außengrenzen der Europäischen Union landeten mehr Schutzsuchende an als jemals zuvor, erläutert er die Lage jenseits der deutschen Grenzen. Ein Teil dieser Flüchtlinge werde an Deutschland weitergereicht und auf die Bundesländer verteilt.

„Deutschland hat eine Verteilung, die funktioniert“, sagt der in Gießen ansässige mittelhessische Regierungspräsident Christoph Ullrich. Zwar ist sein Kollege in Darmstadt zuständig für die Wetterau. Doch seine Behörde kümmert ich historisch bedingt in Hessen um Flüchtlinge. Schließlich gibt es in der Stadt an der Lahn seit Jahrzehnten das größte Flüchtlingslager in Hessen, mittlerweile Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung genannt.

„Ich kenne von 2015 noch Zelte, in denen wir Flüchtlinge untergebracht haben – da liegen Welten dazwischen“, sagt Ullrich angesichts der Leichtbauhallen. „Wir machen hier gute Arbeit und die zeigen wir auch“, sagt der Behördenleiter. Und fügt mit Blick auf die zu erwartenden Flüchtlinge: „Wir müssen letztlich nehmen, was bei uns ankommt.“ Alles andere seien Fragen, die auf europäischer Ebene zu beantworten seien, sagte der Regierungspräsident. Ihm sei es wichtig, den Menschen jenseits des Zauns um das Kasernengelände diese Hallen zu zeigen. Um Gerüchten jedweder Art den Boden zu entziehen.