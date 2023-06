Der Wetteraukreis weist von Juli an den Kommunen auch Weltflüchtlinge direkt zu. Städte müssen sich etwas einfallen lassen. Rosbach etwa zieht eigene Notunterkünfte in Betracht, denkt zuerst aber an etwas anderes.

An sinnvollen Ideen zum Geldausgeben mangelt es im Rathaus von Rosbach nicht in diesen Wochen. Im Stadtteil Rodheim muss eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Zehn Millionen Euro soll sie kosten. Arbeiter machen gerade das Schwimmbad grundlegend hübsch. Zu den eingeplanten vier Millionen Euro kommt fast ein Fünftel hinzu. Dann will die Stadt die betagte Sportanlage in Ober-Rosbach ausbauen. Zu diesem Zweck soll ein Sportplatz verlegt werden. Das Vorhaben wird sich mit einem zweistelligen Millionenbetrag im Etat niederschlagen, wie Bürgermeister Steffen Maar sagt. Alles wahrlich Großprojekte für die 12.000-Einwohner-Kommune. Sie treten aber derzeit in den Hintergrund.

Thorsten Winter Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau.



Denn es gibt für die Stadtverwaltung „nur ein großes Thema“, wie Maar hervorhebt. Und das ist die Frage, wie die Stadt in den nächsten Monaten die zu erwartenden Flüchtlinge angemessen un­terbringen und betreuen kann. Stadtpolitiker, Hauptamtliche wie Ehrenamtliche, müssen sie rasch beantworten. Denn zum 1. Juli rückt der Wetteraukreis von seiner bisherigen Linie ab. Die Gründe hat Landrat Jan Weckler (CDU) den Bürgermeisterinnen und Rathauschefs der 25 Städte und Gemeinde in seinem Gebiet eingehend erläutert.

In den vergangenen Monaten hat das Landratsamt nur Ukrainer an die Kommunen weitergereicht. Sie fallen, wie es etwa der Büdinger Bürgermeister Benjamin Harris (CDU) formuliert, in der Regel nur durch ihre Autokennzeichen auf. Die Schutzsuchenden aus anderen Teilen der Welt bringt der Kreis noch in Gemeinschaftsunterkünften unter und betreut sie durch eigenes Personal. Doch der Kreis findet kaum noch geeignete Liegenschaften für diesen Zweck. Zudem stellt sich manche angebotene Immobilie als sanierungsbedürftiger heraus als zunächst gedacht – das gilt etwa für ein ehemaliges Fitnessstudio in Karben. Die Folge: In knapp zwei Wochen müssen zu­mindest die meisten der 25 Städte und Gemeinden auch sogenannte Weltflüchtlinge selbst aufnehmen und betreuen.

Bad Vilbel und Karben als Lückenfüller

Manche Kommunen wie etwa Butzbach und Nidda sind fürs Erste fein heraus. Sie beherbergen schon mehr Schutzsuchende als sie müssten. Andere wie Bad Vilbel oder Karben liegen im Minus und müssen die Lücke nun füllen. Auch Rosbach hat Weckler eine rote Zahl ins Stammbuch geschrieben: Die Stadt hatte zuletzt 19 Menschen zu wenig aufgenommen.

Der Landrat hat aber nicht nur Plus und Minus bilanziert, sondern auch eine Vorhersage getroffen. Sollte es in etwa wöchentlich bei 35 Flüchtlingen im Wetteraukreis bleiben, müsste Rosbach mit zwei Menschen rechnen. Im dritten Quartal wären das höchstens 31, genau wie in Münzenberg. Karben muss demnach mit bis zu 106 rechnen und Bad Vilbel mit 77.

Sollte die Zahl der wöchentlich ankommenden Schutzsuchenden aber steigen, erhöhte sich auch das Kontingent für die Kommunen. Maar müsste sich mit seiner Verwaltung vielleicht um bis zu sieben Ankömmlingen in der Woche kümmern. Das klingt nicht nach viel. Doch ob es zwei oder sieben sind, macht einen großen Unterschied: Für zwei reicht eine Wohnung, für sieben sind drei nötig, wie der Rathauschef sagt. Und das Woche für Woche.

Keine Bürgerhäuser und Turnhallen für Flüchtlinge

Woher nehmen? „Wir sind hier in Rosbach“, sagt Maar. Will sagen: kurz vor Frankfurt. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Ein Einfamilienhaus zu kaufen, kostet zudem locker eine halbe Million Euro, eher mehr. Auch eine finanziell gut ausgestattete Kommune kommt da schnell an ihre Grenzen. Immerhin verfügt Rosbach nach den Worten von Maar über ein erkleckliches Maß an Erfahrung in der Betreuung von Flüchtlingen. Schon 2015 habe sie Schutzsuchende dezentral in den drei Stadtteilen untergebracht und lasse sie durch Beschäftigte eines Dienstleisters sozialarbeiterisch betreuen. „Das lief seit 2015 relativ geräuschlos“, hebt Maar hervor. Nun aber verkürzt sich die Vorlaufzeit.