Flipper-Weltmeisterschaft : Wenn Cowboys auf Captain Picard treffen

Mailand, Florida, und nun Mittelhessen: In einem Dorf in der Wetterau beginnt am Donnerstag die Weltmeisterschaft im Flippern. Was treibt nur Männer und Frauen aus aller Welt an diese Geräte?

Wenn das Licht erlischt, erwachen die Flipper. Dodge City Cowboys kämpfen blinkend und dröhnend an der Seite der Ghostbusters. Batman warnt mit sonorer Stimme, flankiert von Captain Picard und dem Zauberer von Oz. In dieser Gesellschaft nimmt sich der einsame Sheriff mit seiner Gefolgschaft geradezu zurückhaltend aus. Doch wenn das Licht wieder angeschaltet wird, endet der Zauber abrupt: Das ist kein Rummel, das ist das Innere eines ehemaligen Supermarkts am Ortsrand von Echzell. Die kleine Gemeinde in der Wetterau zählt knapp 6000 Einwohner und ist demnächst Austragungsort einer Weltmeisterschaft: Hier treffen sich Flipper-Freunde, die es an den Geräten, die ihre Hochzeit in den Siebzigerjahren hatten, zu wahrer Könnerschaft gebracht haben.

2018 fand das Treffen in Ontario statt, 2019 in Mailand, nach der Corona-Pause traf man sich im Vorjahr in Florida. Und diesmal in Echzell. Die Show beginnt am 1. Juni, das Turnier läuft vom 2. bis zum 4. Juni. Dann kommen in der Wetterauer Gemeinde knapp 80 Teilnehmer aus 20 Ländern zusammen. Dazu gesellen sich 20 bis 40 Begleitpersonen und Mitarbeiter vom Veranstalter IFPA, der International Flipper Pinball Association.