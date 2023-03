Die ameri­ka­nischen Fliegerbombe in der Ha­nauer Innenstadt ist „kontrolliert gesprengt worden“, nachdem einer der Zünder nicht ausgebaut werden konnte. Wegen der 250 Kilogramm schweren Bombe war ein Teil der Innenstadt am Mittwoch von 8 Uhr an geräumt worden, betroffen wa­ren davon rund 16.000 Menschen. Evakuiert werden mussten auch Teile der Klinik und ein Altenheim. Um 20.30 Uhr kam die Vollzugsmeldung, die Sperren danach wurden aufgehoben.

Die Waffe war von der Werksfeuerwehr auf dem Heraeus-Gelände am Rande der Innenstadt am Dienstag entdeckt worden. Nach Angaben des Kampfmittelräumdienstes handelte es sich um eine amerikanische Sprengbombe. Durch die Umrechnung von amerikanischer in europäische Maßeinheit entsprechen die 500 amerikanischen Pfund nicht exakt 250 Kilogramm, zudem ist das tatsächliche Gewicht auch von der Ausstattung der Bombe abhängig. Als Sprengstoff wurde in diesen Waffen meistens Amatol eingesetzt, eine Mi­schung aus TNT und Ammoniumnitrat.

Es kommt in Hanau immer wieder vor, dass Blindgänger gefunden werden, jüngst zum Beispiel im Pioneer Park, einer ehemaligen Kaserne, die zum Wohngebiet wird. Das ist keine Überraschung, denn Hanau war im Zweiten Weltkrieg wiederholt Ziel heftiger Bombenangriffe der alliierten Streitkräfte. Beim schwersten An­griff am 19. März 1945 wurde die Innenstadt völlig zerstört.

Am Abend geht die Bombe hoch

Die Räumung der Gefahrenzone hatte um 8 Uhr begonnen. Polizisten von Stadt und Land sperrten die Zufahrtsstraßen entlang des Sperrkreises, der kurz vor dem Marktplatz endete. Auf dem Platz selbst waren weniger Stände aufgebaut als an normalen Markttagen, doch die meisten Beschicker hatten sich von der Bombenentschärfung nicht abschrecken lassen. Diesseits der Baken herrschte Alltag, da­für standen etliche Lieferwagen, die sonst andernorts geparkt werden müssen, vor dem Denkmal der in Hanau geborenen Brüder Grimm: „Weiß ja keiner, ob wir sonst wieder hier wegkommen würden“, erzählte ein Mitarbeiter eines Biobauernhofs. Keine unbegründete Befürchtung: Im Laufe des Tages kam es rund um die Innenstadt zu Behinderungen des Verkehrs, auch eine Bahnstrecke war für die Dauer des Einsatzes stillgelegt worden.

Große Diskussionen mussten die Polizisten an den Sperren nicht führen, fast alle Passanten und Autofahrer wussten von der Bombe und den Einschränkungen. Nur mit wenigen Uneinsichtigen wurden kurz Worte gewechselt: „Ich muss da aber hin“ – „Heute nicht“, der ohnehin auch geschlossene Schuhladen an der Fußgängerzone musste vorerst ohne Nachschub auskommen.

Die Bewohner der Häuser in der Sperrzone, die nicht bei Familie oder Freunden untergekommen waren, konnten die Zeit der Bombenräumung zum Beispiel in der Main-Kinzig-Halle verbringen, versorgt von Rote-Kreuz-Freiwilligen. Bruno Traucic ist einer von ihnen. Zusammen mit seiner Nachbarin Anneliese Gersting war der Achtzigjährige von der nahen August-Schärttner-Straße in die Sporthalle umgezogen, alles ganz entspannt: „Wir sitzen gut hier.“ Selbst zwölf Stunden später herrschte in der Halle eine gelassene Stimmung: Rot-Kreuz-Freiwillige verteilten Getränke, Kinder kickten in einer Ecke.

Entwarnung um halb neun

Auch die Verlegung der Patienten aus dem Klinikum in Hanau gelang reibungslos, obwohl auch Intensivpatienten in Sicherheit gebracht werden mussten – genauso wie die Bewohner eines Altenheims.

Natürlich war die Bombe in der Stadt das Thema schlechthin. Vor der Stadtbibliothek am Freiheitsplatz erzählte eine junge Frau türkischer Abstammung einer Freundin von einer Nachbarin, die nichts von der Räumung gewusst habe. Vielleicht habe die alte Dame, in der Türkei geboren, es einfach nicht verstanden, „kein Deutsch halt“.

Die Rettungskräfte kontrollierten in der Sperrzone, ob alle Bewohner ihre Häuser verlassen hatten, schließlich wurde noch einmal ein Hubschrauber über die Sperrzone geschickt, die in einem Umkreis von 750 Meter um den Fundort galt. Gegen 13.30 Uhr wurde dann die erfolgreiche Evakuierung vermeldet. Im weiteren Verlauf informierten Stadtverwaltung und Feuerwehr über den Gang der Entschärfung, warnten zum Beispiel vor „kleinen Knallgeräuschen“, die Folge der Entschärfung, aber harmlos seien. Dann wurde die Entscheidung der Kampfmittelräumer mitgeteilt, die Waffe kontrolliert zu sprengen - um 20.30 folgte die Erfolgsmeldung.