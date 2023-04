Aktualisiert am

In Frankfurter Scheune : Fliegerbombe bei Razzia wegen gehorteter Weltkriegs-Waffen entdeckt

Bei einer Razzia in Frankfurt hat die Polizei nicht nur Waffen und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, sondern auch eine Fliegerbombe. Die war in einer Scheune vergraben.

Bei den seit Freitag in Frankfurt am Main laufenden Durchsuchungen im Zusammenhang mit Waffen und Munition aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Polizei eine Fliegerbombe entdeckt. Der 26 Jahre alte Hauptverdächtige des Täter-Trios habe die Ermittler zu einer Feldscheune im Frankfurter Norden geführt, wo die nicht zündfähige Fliegerbombe vergraben gewesen sei, teilten die Ermittler am Sonntag mit.

Die Durchsuchungen an verschiedenen Örtlichkeiten seien am Samstag beendet worden. Es seien dabei nach den ersten Funden von Sprengmitteln, Schusswaffen und Munition weitere potentielle Sprengmittel, Munition, Stichwaffen und Betäubungsmittel gefunden worden.

Alle sprengstoffverdächtigen Gegenstände seien geborgen und überprüft worden. Das zwischenzeitlich evakuierte Objekt im Stadtteil Bergen-Enkheim sei wieder freigegeben worden, die Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Für den Hauptverdächtigen sei Untersuchungshaft angeordnet worden, teilte die Polizei weiter mit. Seine zwei mutmaßlichen Komplizen befinden sich auf freiem Fuß.