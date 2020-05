Corona-Lockerungen : Seltsames Training im Krisenmodus

Als ich mich am Freitagabend auf den Weg ins Fitnessstudio mache, frage ich mich, ob ich jetzt zu den besonders Verrückten oder den besonders Coolen gehöre. Es ist der erste Tag, an dem die Studios wieder öffnen dürfen. Hessen ist früh dran damit, nur Nordrhein-Westfalen war noch schneller. Andere Bundesländer wollen sogar noch einen ganzen Monat warten. Und das nicht ohne Grund. Wenn wir uns schon im Supermarkt mit Masken davor schützen müssen, dass wir uns gegenseitig beim Reden mit Coronaviren anspucken, wie sieht es dann erst im Fitnessstudio aus? Können wir wirklich sorglos auf dem Laufband joggen, bis uns der Schweiß aus jeder Pore tropft? Fröhlich drei Sätze Bizeps-Curls machen und bei jeder Wiederholung vor Anstrengung prusten, dass es nur so spritzt? Drei verschiedene Hantelgrößen, eine Matte und zwei Geräte benutzen, die davor schon weiß Gott wie viele Menschen angefasst haben? Noch gibt es ja keine verlässlichen Studien darüber, wie lange sich das Virus auf Oberflächen hält.

Andererseits, denke ich mir, muss das Leben doch irgendwie weitergehen. Wie lange sollen wir noch zwischen Park und Wohnung pendeln, wo wir wahlweise zwischen langsam durchdrehenden Familien im Kreis joggen oder bei semi-guten Online-Kursen den Wohnzimmerteppich vollschwitzen? Sport ist nicht mein Leben. Ich gehöre eher zu den Menschen, die sich von motivierteren Freunden mitschleppen lassen. Aber diese Krise hat mir gezeigt, dass nicht mal ich so faul bin wie ich dachte. Ich steige also halb vorfreudig, halb skeptisch auf mein Rad und fahre los Richtung Fitnessstudio. Es fühlt sich ein bisschen nach Experiment mit unsicherem Ausgang an.

Die Schlange, die ich in dieser fitnessverrückten Stadt vor dem Eingang vermutet hatte, ist nicht da. Beruhigend. Das Studio hat verordnungskonforme Regeln erlassen: Alle Mitglieder müssen sich vorher anmelden, maximal 40 dürfen gleichzeitig rein, und nach einer Stunde ist Schluss. Mundschutzbewehrte Mitarbeiter begrüßen mich freundlich (glaube ich zumindest, hinter der Maske sehe ich ihre Gesichter nicht) mit einem ordentlichen Schuss Desinfektionsmittel auf die Hände. Mein Gepäck muss ich mit mir herumtragen, denn Umkleiden und Duschen sind gesperrt. Also wandere ich mit Jacke, Straßenschuhen, Tasche und Riesenhandtuch in der Hand – auch das ist Vorschrift – an abgesperrten Geräten und nett gemeinten Warnschildern vorbei.

Ein Sportler trainiert sogar mit Maske

Beim Aufwärmen versuche ich, mich zu entspannen, was mir nicht gelingt. Um mich herum ist es praktisch leer. Kaum jemand ist außer mir da. Normalerweise muss man um diese Uhrzeit öfter mal anstehen, wenn man noch aufs Laufband will. Jetzt ist es fast schon gespenstisch still. Nur leise Musik, keine Gesprächsfetzen, keine Geräusche von aufeinanderknallenden Gewichten der Armmuskel-Geräte schräg hinten. Im unteren Stockwerk ist der Kursraum dunkel und leer. Das habe ich noch nie gesehen. Sonst brüllt dort drin immer ein Trainer einer angestrengten Menge in superschicken Yogapants entgegen: „Nur noch dreimal“, oder „Gleich habt ihrs geschafft“, während gegenüber beim Spinning die Boxen lauter und lauter aufgedreht werden. Heute komme ich mir vor wie in einem Katastrophenfilm. Während ich auf meiner Matte versuche, mich normal zu verhalten, höre ich den angestrengten Atem einer jungen Frau, die zehn Meter weiter weg trainiert. Sehr seltsam.

Als eine Viertelstunde vor Schluss die Durchsage ertönt, dass wir zum Ende kommen sollen, bin ich ein bisschen erleichtert. Ich reibe brav alles, was ich benutzt habe, mit Desinfektionsmittel ab. Angeblich wird das vom Personal nach jeder Runde im ganzen Studio gemacht. Auf dem Weg nach draußen komme ich an einem jungen Typen vorbei, der den Gong offenbar nicht bemerkt hat. Vielleicht liegt das daran, dass er vor lauter Anstrengung nichts mehr hört. Er trainiert nämlich mit Maske.