Verbindung zum Fall Lübcke? : Feuer in vom Neonazi bewohnten Haus

In Kassel kommt es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Das Brisante: Einer der Bewohner ist ein bekannter Neonazi – mit Kontakten zum Mordverdächtigen Stephan E.

In Kassel ist es am Mittwochabend zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) hatte zuerst darüber berichtet. Einer der Bewohner soll nach Informationen der Zeitung Mike S. sein, eine führende Figur der Kasseler Neonaziszene. Laut dem Recherchenetzwerk Exif hat Mike S. in der Vergangenheit Kontakte zu Stephan E., dem Mordverdächtigen im Fall Lübcke, gepflegt.

Ob es jedoch einen Zusammenhang zwischen dem Brand und der Bekanntschaft zu Stephan E. gebe, war noch nicht bekannt. Die Brandursache ist derzeit noch ungeklärt, deshalb schließt die Polizei auch einen Anschlag nicht aus.

Laut Informationen der Polizei brannte es auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung, die von einem Nachbarn von Mike S. bewohnt wird. Der Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.