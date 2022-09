Offenbach : Festnahmen nach tödlichen Schüssen in Bar

Gut zwei Wochen lang hat die Offenbacher Polizei nach den mutmaßlichen Tätern gefahndet, die am 11. September in einer Bar in der Stadt auf zwei Männer geschossen haben. Am Donnerstagmorgen konnten Fahnder vier Tatverdächtige vorläufig festnehmen, wie es heißt. Ein 48 Jahre alter Mann war erschossen und ein drei Jahre jüngerer Mann schwer verletzt worden. Vor den Festnahmen durchsuchten Polizisten mehrere Wohnungen in Offenbach, Frankfurt und Südhessen.

Wie die Polizei weiter berichtet, handelt es sich bei den Festgenommenen um einen 33 Jahre alten Hauptverdächtigen sowie drei weitere Männer im Alter von 20, 28 und 33 Jahren, die nach derzeitigem Stand als Mittäter in Betracht kommen. Drei von ihnen sollen noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen sie liege jeweils ein dringender Tatverdacht vor.

Die Schüsse vor der Bar „Black Diamond2 stehen den Angaben zufolge nach jetzigen Ermittlungen im Zusammenhang mit vorangegangene Streitigkeiten zwischen einer Personengruppe und dem Getöteten beziehen. Welche Rolle der Schwerverletzte in dem Konflikt spiele, werde noch ermittelt. Das 45 Jahre alte Opfer konnten die Beamten der Sonderkommission Smaragd noch nicht vernehmen, wie die Polizei weiter meldet. Sein Zustand sei aber stabil.