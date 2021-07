Frankfurter Flughafen : „Wo kann ich meinen Hund pinkeln lassen?“

Viele Fragen müssen die Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens am Samstag beantworten. Mit dem Ferienbeginn in Hessen kommt der Ansturm. Ein Stück Normalität kehrt zurück, doch Corona dominiert immer noch vieles.

Mit einem Mal sind sie zurück, die Reisenden. Von allen Seiten hallt das Geräusch von rollenden Koffern auf dem Terminalboden durch die Abflughalle. Pünktlich zum Ferienbeginn in Hessen und Rheinland-Pfalz ist der Frankfurter Flughafen so belebt wie schon lange nicht mehr. Routinierte Flughafenmitarbeiter weisen aufgeregte Flugreisende in die neuen Regeln des Reisens ein. Denn Reisen hat sich nach anderthalb Jahren Pandemie verändert.

„Die Menschen sind es einfach nicht mehr gewöhnt“, sagt die Mitarbeiterin eines Informationsschalters des Flughafens mit heiserer Stimme. Viel Zeit zum Luft holen hat sie nicht, schon stehen die nächsten Fragenden vor ihr. „Wo kann ich meinen Hund pinkeln lassen?“ „Wie komme ich zu Terminal 2?“ „Unser Flug wurde gestrichen, was machen wir jetzt?“ Ununterbrochen muss die Frau die Fragen der Reisenden beantworten. Schon morgens um 10 hat sie keine Stimme mehr, während die Schlange vor dem Schalter immer länger wird.

Die Menschen seien nicht immer vorbereitet, sagt sie. Corona-Tests, Quarantäne-Regeln, ständig neue Informationen zu den Risikogebieten – Urlauber müssten heutzutage ihre Hausaufgaben machen, sagt Christian Engel vom Pressedienst der Fraport AG. „Wir appellieren immer noch an Reisende, Reisedokumente zur Hand zu haben“, sagt er. Alles, was zuhause erledigt werden könne, wie Online-Check-Ins, solle auch dort erledigt werden, um Wartezeiten zu vermeiden.

Gut vorbereitet auf Ansturm

Direkt nach Eintritt in den Terminal stehen Flughafenmitarbeiter bereit und weisen die Reisenden in die entsprechende Richtung. Auf den Ansturm zum Ferienstart sind sie gut vorbereitet. Das Reiseaufkommen ist zum Ferienstart noch einmal deutlich gestiegen, doch schon in den Wochen davor kletterten die Zahlen kontinuierlich in die Höhe.

Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie reisten im Juni an zwei Tagen mehr als 80.000 Passagiere über den Flughafen. An den vergangenen Wochenenden waren es dann 100.000 Passagiere täglich. Zum Ferienstart sollen es nun an beiden Tagen des Wochenendes 120.000 werden, sagt Engel.

Damit geht Fraport zwar einen großen Schritt in Richtung Normalität nach dem Corona-Jahr. Doch das Vorkrisenniveau ist noch lange nicht erreicht. 2019 verzeichnete die Flughafengesellschaft Rekordzahlen. 240.000 Passagiere passierten den Flughafen täglich in den Sommermonaten des Jahres, doppelt so viele wie in diesem Jahr.

Nicht lange ist es her, dass Fotos von leeren Abflughallen durch das Land gingen, Bilder von reihenweise geparkten Flugzeugen zierten die Titelseiten. „Die Menschen sind gekommen, nur um sich die leeren Abflughallen anzusehen und Fotos zu machen“, erzählt Marta Modric. Sie arbeitet in einer Apotheke im Terminal 1, eines der wenigen Geschäfte, das auch im vergangenen Jahr immer geöffnet war. Das Geschäft nimmt hier langsam wieder Fahrt auf. Doch viele der Läden sind noch geschlossen, und nur wenige Touristen finden den Weg in die Einkaufsstraße.

In der Abflughalle dagegen laufen Abstandskontrolleure an den langen Schlangen entlang. Zwei Meter Abstand sollen die Reisenden zueinander halten. „Die Menschen sind freundlich und aufgeregt“, sagt eine glückliche Kontrolleurin. Dass sich der Flughafen wieder mit Leben füllt, freut die Mitarbeiter. Und auch die Urlauber seien erleichtert, endlich wieder reisen zu können, sagt sie.

Draußen vor dem Terminal stehen Julia Griess und Anne K. Das Gepäck ist schon abgegeben, die letzte Zigarette vor dem Abflug halten sie zwischen den Fingern. Eigentlich hätten sie hier vor ziemlich genau einem Jahr schon stehen sollen. Es wäre dann die letzte Zigarette vor einer Afrikareise gewesen, die aber nie stattfand. Statt nach Tansania geht es jetzt nach Griechenland, das gerade erst wieder auf die Liste der Risikogebiete gesetzt wurde.

Auswirkungen auf ihre Reise wird das wohl nicht haben, denn sie sind beide geimpft. Mit den Impfungen scheint auch das Sicherheitsgefühl der Urlauber wieder gestiegen zu sein, Sorgen wegen Corona macht sich auch eine Reisegruppe aus dem Frankfurter Umland nicht. Sie fliegen nach Kroatien und werden ihren Urlaubt dort mit 17 Mann auf einem Boot verbringen. „Dort sind wir ganz unter uns“, sagt eine Frankfurterin. An regelmäßigen Corona-Test wollen sie aber trotz Impfung festhalten, wenn sie wiederkommen.

Angst vor Delta kehrt zurück

Für viele Reisende werden Tests und Quarantäneverordnungen auch weiterhin zur Urlaubsplanung dazu gehören. Denn neben den Passagierzahlen am Flughafen sind auch die Infektionszahlen in Deutschland und vielen anderen Ländern wieder gestiegen. Mit der Delta-Variante kehrt auch die Angst vor einem weiteren Lockdown zurück.

Den will hier am Flughafen keiner. Mit dem Virus müsse man lernen zu leben, und eben auch zu reisen, ist von vielen Mitarbeitern zu hören. Und sicheres Reisen sei unter den Corona-Regeln möglich, sagt Christian Engel vom Pressedienst. Der Tourismus sei gut darauf eingestellt, Und das Befolgen der Regeln bei vielen Reisenden in Fleisch und Blut übergegangen, sagt er.

Mehr zum Thema 1/

Am Ende der Abflughalle ziehen Polizisten ein Absperrband auf. Ein einsam herumstehender Koffer wurde gefunden und muss überprüft werden. Kurze Zeit später können sie das Band wieder zusammenrollen, der Koffer landet im Fundbüro. Ein paar Meter weiter liegen zwei Männer auf den Gepäckbändern und schlafen.

„Wir stehen hier seit vier Uhr morgens“, beschwert sich eine Frau lautstark. Wortfetzen wie „Personal“ und „Streik“ hallen noch hinterher. Drei Schalter weiter drückt eine Dame des Bodenpersonals zwei Reisenden ihre Reisepässe in die Hand. „Gute Reise“, sagt sie noch. Der ganz normale Flughafenalltag scheint zurückgekehrt zu sein. Eigentlich alles wie immer hier.