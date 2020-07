Kinderangebote während Corona : „Spielen mit Maske ist schwierig“

Gut besuchte Hüpfburgen, Bungee-Trampoline und Spielstationen – angesichts des sonnigen Wetters und immer noch geringer Infektionszahlen scheint für die meisten Eltern nichts dagegen zu sprechen, ihre Kinder mit anderen am Mainufer spielen zu lassen. Schon fast drei Wochen laufen die Mainspiele, auch wenn wegen Corona neue Regeln gelten: Eltern sind dazu verpflichtet, sich mit Namen und E-Mail-Adresse zu registrieren. Danach erhalten ihre Kinder ein Bändchen, mit dem sie an den Geräten spielen dürfen. Eine Maskenpflicht gilt für alle – für Kinder, Eltern und Mitarbeiter.

Einige Monate sei nicht klar gewesen, ob die Mainspiele in diesem Jahr überhaupt stattfänden, sagt Michael Paris, Vorsitzender des Vereins Abenteuerspielplatz Riederwald, der seit 1994 die Mainspiele veranstaltet. Mit dem Gesundheitsamt habe der Verein ein zufriedenstellendes Hygienekonzept ausgearbeitet. Begonnen hatten die Mainspiele in diesem Jahr, anders als in den vorherigen, sowohl auf dem südlichen als auch auf dem nördlichen Mainufer. So sollten sich Eltern und Kinder besser an die Abstandsregeln halten können. Es habe sich aber gezeigt, dass Besucher die nördliche Seite hauptsächlich zum Picknicken verwendet hätten, sagt Paris. Daher habe man dieses Ufer nach zwei Wochen geräumt.