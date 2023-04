Femizide : Tod bei der „letzten Aussprache“

Aktualisiert am

Femizid: keine Kategorie in der polizeilichen Kriminalstatistik. Bild: dpa

In jüngster Zeit wurden in Hessen so viele Frauen getötet wie lange nicht. Kriminologen und Polizei fordern eine neue Debatte über Femizide. Auch sollen die Taten konsequenter geahndet werden.