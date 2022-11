Feldmann abgewählt : Die Frankfurter haben es geschafft

Das war keine Abstimmung über die Politik von Peter Feldmann. Der sozialdemokratische Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt muss gehen, weil er an seiner Art gescheitert ist, wie er Amt und Leben geführt hat. Es ist erstaunlich, dass es in der Stadt bis zuletzt Menschen gab, die glaubten, es sei um einen Klassenkampf des Großkapitals gegen den Oberbürgermeister der kleinen Leute gegangen. Im Gegenteil: Gerade weil Feldmann sich so verhalten hat, wie es in den vergangenen Wochen zu häufig beschrieben werden musste, war Politik auch für diese Gruppe bei seiner Abwahl kein Thema mehr. Und nicht nur dort nicht: Feldmann hat über Monate hinweg die Politik in der Stadt in Haft genommen. Er redet zwar sehr gerne von der „sozialen Stadt“ und erzählt Märchen über imaginäre Gegner auf dem Weg dorthin. Tatsächlich hat er sich, wenn er in den zurückliegenden Monaten überhaupt noch gearbeitet hat, allein um seine eigenen Belange gekümmert. Voll ausgelastet war er mit seinem Scheidungskrieg, seinem Strafverfahren, mit dem prallen Leben in einer von ihm selbst gestalteten, längst surrealen Welt.

Der Bürgerentscheid zur Abwahl war eine Demonstration dessen, was demokratische Prozesse auch in einer Kommune heute noch zu leisten imstande sind. Niemand hätte vor Monaten damit gerechnet, dass genug Wähler abstimmen, damit das Quorum von 30 Prozent Neinstimmen aller Wahlberechtigten würde erreicht werden können. Dass es doch geklappt hat, ist ein Kompliment für die Stadtverordneten im Römer, die das Risiko der Abstimmung eingegangen sind, weil Feldmann sie durch seine Taktiererei dazu gezwungen hat. Der Wahlkampf des Abwahlbündnisses war zurückhaltend genug und hat doch gezogen: Nun ist das Quorum sogar um fast 50.000 Stimmen übertroffen worden.

Andererseits ist damit eine Grenze erreicht worden, die man nicht übersehen darf. Selbst monatelang von Feldmann aufgeschichtete Skandale und Verfehlungen bis hin zur öffentlichen Schlammschlacht mit seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau haben es nicht vermocht, mehr als gut 40 Prozent der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe zu motivieren. Sind die anderen fast 60 Prozent nicht mehr erreichbar? Immerhin ging es um „ihre“ Stadt und ihren Repräsentanten, um Würde auch. In anderen Ländern gehen Menschen für ein solches Wahlrecht auf die Straße.

Anspruch an Nachfolger muss hoch sein

Vielleicht muss man (nicht nur) in Hessen darüber nachdenken, ob es eine gute Idee war, die Direktwahl eines Oberbürgermeisters eingeführt zu haben, der in der unmittelbaren Stadtpolitik nicht annähernd so viel zu sagen hat, wie es der aufwendige Wahlgang suggeriert. Es kann sein, dass die Bürger ein gutes Gespür dafür haben, dass sich die Wahlbeteiligungen auch damit erklären lassen. Deshalb muss der Anspruch an die möglichen Nachfolger Feldmanns besonders hoch sein: Weil die Gemeindeordnung nur überschaubare Machtbefugnisse hergibt, müssen sie es – anders als der gescheiterte Vorgänger – schaffen, nachhaltig durch ihre Persönlichkeit und ihre Ideen zu überzeugen. Sie müssen in der Stadtpolitik moderieren, vermitteln, Kompromisse suchen und finden, die dann zu Mehrheiten im Römer führen, die Frankfurt voranbringen.

Das gilt auch für das soziale Frankfurt, das dann gut funktioniert, wenn es der Stadt insgesamt gut geht: Wenn ihre Bewohner sich im Bahnhofsviertel wieder sicher fühlen, wenn Unternehmen gern bleiben und herkommen, weil Menschen herziehen und bleiben, weil das Leben im Verhältnis zu ihren hoffentlich steigenden Einkommen bezahlbar und lebenswert bleibt. Weil es gute Schulen, eine moderne (digitale) Infrastruktur gibt und ein Verkehrskonzept, das für Radfahrer nicht lebensgefährlich ist und für Auto- und Lieferverkehre funktioniert. Weil man besser mit der Region zusammenarbeitet. Denn Frankfurt ist eine Pendlerstadt, die nicht allein Politik für Pendler machen kann, eine Stadt, die zugleich aber die Region mitreißt, wenn es hier gut läuft.

Deshalb muss man in allen Beziehungen ein Geben und Nehmen vermitteln, was mit einem integren Oberbürgermeister, der etwas von Wirtschaft versteht, besser funktioniert als mit jemandem, der bei „sozial“ nur ans Umverteilen, nie aber an das Erwirtschaften gedacht hat. Brücken kann man nur bauen, wenn an beiden Enden dieser Brücken alle etwas davon haben. Das hat Feldmann nie verstanden.

Der Strafprozess gegen ihn wegen Vorteilsnahme im Amt geht weiter. Wie das Gericht auch entscheidet: Endlich sitzt dort nicht mehr der Oberbürgermeister, sondern nur noch der Frankfurter Feldmann. Schade, dass der nicht früher erkannt hat, dass es so besser ist. Es hätte 1,6 Millionen Euro auch für das Soziale gespart. So viel Geld hat dieser Abwahlgang gekostet.