Feier- und Brückentage 2020 : Ein schlechtes Jahr für Brückenbauer

Nun neigt sie sich dem Ende zu, die sogenannte stade Zeit, die nur für wenige eine wirklich ruhige ist. Doch immerhin fühlen sich diesmal die Tage „zwischen den Jahren“ sogar in der Stadt etwas ruhiger an – auch wenn weit und breit kein See still und starr ruht. Auf der Suche nach dergleichen haben aber wohl viele die Region verlassen. Das bot sich an, ließ sich doch leicht mit wenigen Urlaubstagen eine Brücke vom vierten Advent bis ins neue Jahr bauen. Das wird 2020 ganz anders.

Patricia Andreae Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wer jetzt, ob analog oder digital, durch die nächsten Monate blättert, dürfte vor allem beim Blick auf die nächste Weihnachtszeit schnell feststellen, dass die Zwanzigzwanziger zumindest für Arbeitnehmer nicht sonderlich goldig beginnen. Die nächsten 52 Wochen haben nämlich mit insgesamt 254 drei Arbeitstage mehr als die vergangenen. Das dürfte die meisten Arbeitgeber freuen, außer jene im Einzelhandel. Denn die verlieren mit dem 3.Oktober einen Samstag und einen zweiten am 26.Dezember. Was bedeutet, dass Weihnachten quasi drei Tage dauert, weil auf die Feiertage der Sonntag folgt. Entsprechend voll dürften die Geschäfte am 24. Dezember sein. Wer seine Geschenke nicht in letzter Sekunde in der Mittagspause kaufen will, sollte die vorangehenden Adventssamstage nutzen, der erste ist der 28. November.

Urlaub ohne Schulferien

Bis dahin ist freilich noch lange Zeit – wobei eigentlich ja nur noch elf Monate. Und wer eben erst ermahnt wurde, seinen Urlaub bis zum Jahresende aufzubrauchen, sollte mit der Planung beginnen, vor allem, wer sich Frühbucherrabatte sichern will. Für die Osterzeit vom 10. (Karfreitag) bis zum Ostermontag am 13. April, die wie meist in der Mitte der hessischen Osterferien vom 6. bis 17. April liegt, dürfte es allerdings nur noch kurzfristige Schnäppchen geben. Für die Fastnachtstage um den 23. Februar wird es je nach Ziel wohl ähnlich aussehen. Ganz Spontane sollten vielleicht noch schnell etwas für die sogenannte Hessenwoche vom 6. bis 12. Januar suchen, da nämlich müssen alle anderen schon wieder in die Schule, nur hierzulande beginnt der Unterricht erst am 13. Januar.

Wer die Schulferien meidet, kann sich im Frühjahr zum Tag der Arbeit ein Erholungswochenende gönnen, denn der 1. Mai ist ein Freitag. Mit Christi Himmelfahrt, Donnerstag 21. Mai, bietet sich dann gleich die zweite Gelegenheit für ein verlängertes Wochenende. Der Juni beginnt mit dem Pfingstmontag am 1. und bietet mit Fronleichnam am 11. die Möglichkeit für einen vierzehntägigen Urlaub jenseits der hessischen Schulferien, für den man nur acht Tage freinehmen muss. Allerdings dürften viele Domizile schon gut gebucht sein, da Bayern und Baden-Württemberg in dieser Zeit Pfingstferien haben.

Was die Schulferien angeht, liegen die Hessen in diesem Jahr mitten in der Hauptsaison. Und jene Kalender, die die Ferienüberschneidungen aller Bundesländer anzeigen, markieren fast die gesamte Zeit vom 6. Juli bis 14. August in rot, also als Zeit, in der viele Schüler gleichzeitig Ferien haben. Etwas heller sind nur die ersten beiden Wochen. Vorteile hat diese Ferienzeit nur für jene, die mal Urlaub mit Freunden aus München oder Stuttgart planen möchten. Diesmal gibt es immerhin zwei gemeinsame Wochen mit den südlichen Nachbarn im August. Im nächsten Jahr sind es sogar vier, weil die Hessen da erst am 30. August wieder in die Schule müssen.

Wer die überfüllten Strände im Sommer lieber meidet, hat gute Chancen auf zwei Wochen schöne Strandferien in den Herbstferien, die beginnen mit dem Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober.

Feiertage in anderen Kulturen

Weil Feiertage anderer Kulturen, auch wenn sie nicht schul- oder arbeitsfrei sind, das Leben bei uns mit bestimmen, sollte man im Kalender auch vermerken, dass jüdische Gemeinden parallel zur Osterzeit vom 9. bis 16. April Pessach feiern und Jom Kippur am 28. September. Die Fastenzeit der Muslime liegt in diesem Jahr im Frühjahr, 23. April bis 23.Mai. Muslimische Abiturienten, so sie nicht in die Nachprüfungen geraten, sind damit fein raus, denn die schriftlichen Examen beginnen am 19. März mit Englisch und enden mit Biologie am 2. April.

Wer auch noch wissen will, wann Buddhisten und Hindus ihre wichtigsten Feiertage haben, der kann sich in den Bürgerbüros der Stadt oder im Internet den Kalender des Amts für Multikulturelle Angelegenheiten besorgen. Darin ist fast an jedem Tag des Jahres ein Feiertag verzeichnet. Nach dem Dreikönigstag, der Bayern und Baden-Württemberger zum Einkaufen nach Frankfurt treibt, folgt am 7. Januar das jüdische Siebenkräuterfest – das wäre auch ein schöner Frankfurter Feiertag.