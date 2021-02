Fastnacht macht (play)mobil : Der Zug kommt doch!

Straßenfastnacht trotz Corona: Der Offenbacher Karnevalsverein lässt sich was einfallen. Der mit viel Aufwand gestaltete Umzug der Playmobil-Männchen ist am Bildschirm womöglich sogar lustiger als der echte Zug.

Es gab dann also doch einen Fastnachtszumzug im Rhein-Main-Gebiet. Während in der Karnevalshochburg Mainz zwar allerlei erfrischend andere Digitalsitzungen und vor allem auch die Fernsehfastnachtssitzung „Mainz bleibt Mainz“ stattfanden, die der Fastnacht womöglich sogar den ein oder anderen Impuls für die Zukunft gaben, während in Frankfurt wenigstens das Prinzenpaar eine Runde durch die Stadt drehte, aber allerorten die Zugwagen still standen, machte Offenbach (play)mobil. Und so heißt es an den tollen Tagen dann doch in Abwandlung des Mainzer „Helau“ „Offenbach Hallau“.

Die Narren südlich des Mains ließen sich von Corona ganz und gar nicht unterkriegen, sondern sogar zu mehr Kreativität anregen. Sie organisierten gar einen Umzug, obwohl in diesem Jahr gar keiner geplant war. Offenbach richtet anders als in den Stadtteilen wie Bieber einen zentralen Umzug eigentlich nur in besonderen Jahren aus wie im Vorjahr anlässlich des sechs mal elften Jubiläums der Bürgeler Akte, mit der die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg wieder Aktivitäten der Narren erlaubten.

2021 wurde von den Fastnachtern des Offenbacher Karnevalsvereins indes wegen Corona auch als ein besonderes Jahr bewertet. Und so ließen sie sich was ganz Besonderes einfallen und bauten den Zug mit Modellbau und Playmobil-Utensilien nach und präsentieren ihn nun großartig gefilmt über Youtube. Die Figuren oder das zum Narrenschiff umgebaute Piratenschiff wurden von den Narren-Kindern „geklaut“ oder auf Online-Plattformen ersteigert, Modellbauer haben zudem Kulissen gezaubert aus Leichtholz oder Styropor. Und das alles in nur drei Wochen von der ersten Idee bis zur Umsetzung.

Der Lockdown als Hammer

Gut 800 Figuren sind aufgeklebt worden auf die die Motivwagen oder die Tribünen. Und vornweg fährt wie im Original Oberbürgermeister Felix Schwenke als Schirmherr im historischen Cabrio des OKV (Offenbacher Karneval Verein) über die nachgebaute Berliner Straße.

Die Plattform selbst ist aus Spanplatten gebaut worden, eine Konstruktion aus mehr als sieben Metern an Fahrradketten und einem Schweinegrillmotor sorgt für den Antrieb der insgesamt sieben mal elf Zugnummern, die großteils in genau dieser Reihenfolge im Vorjahr durch die Stadt am Main zogen. Es drehen sich sogar Riesenräder im Hintergrund. Und es gibt den ein oder anderen Motivwagen mit aktuellem Bezug zu Corona: Ein Traktor zieht beispielsweise einen Hammer, der als Lockdown von Gastronomie über Einzelhandel alles zertrümmert, die „03er“ bauten ein Grab für Covid, den 19., der als Golfball in einem ägyptischen Playmobil-Grab beerdigt wird.

Die Atmosphäre legten die Macher teils aus dem Vorjahr unter die Bilder, teils spielten Musikgruppen eigens ihre Stücke für den Playmobil-Zug ein, sodass das Fastnachts-Gefühl ziemlich orginalgetreu transportiert wird. Das Moderatorenduo Jens Kölker und Simon Isser, Ministerpräsident des Offenbacher Karnevalsvereins, tat ein übriges, dass der aus der Not geborene Spaß tatsächlich gelingt. Das Ganze dauerte dann natürlich genau 1 Stunde und elf Minuten – es gab schon weniger unterhaltsame Zeiträume dieser Art im Karneval.