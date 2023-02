Dass „de liebe Gott en Meenzer iss“, müssen wohl selbst die Karnevalisten aus den Nachbarstädten wie Frankfurt und Wiesbaden neidlos anerkennen. Denn während der Himmel über Rhein-Main bei deren Umzügen am Sonntag doch eher grau in grau wirkte, konnten sich tags darauf die schätzungsweise mehr als 500.000 Besucher des Mainzer Rosenmontagszugs eigentlich nicht ohne Sonnencreme an den Straßenrand stellen.

„Besser geht’s nicht“, waren sich (fast) alle Teilnehmer der um 11.11 Uhr auf der Boppstraße eröffneten Narrenparade einig. Nur ein paar Sänger in Eisbär-Kostümen und einige „Eiskalte Brüder“ aus dem Stadtteil Gonsenheim klagten mit Blick auf den Klimawandel über die außergewöhnliche Februarhitze.

Nach einer anstrengenden Kampagne – mit langen Sitzungen auf engstem Raum, eben ganz wie früher – waren einige Garden allerdings offensichtlich ausgedünnt. Erkältungen, aber auch Grippe und immer noch Corona hätten die Reihen gelichtet, hieß es etwa bei der Husarengarde, die sich trotzdem in Gott Jokus’ Namen mit gut 9000 Gleichgesinnten auf die mehr als sieben Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt machte, um Mucker und Philister, also Humorlose und Griesgrämige, zu vertreiben.

Auch die Gunsenumer Landfrauen und unter ihnen vor allem die sehenswerten Spinatwachteln mussten einen krankheitsbedingten Aktivenschwund aushalten. „Gegen Corona hilft halt aach kää Grienes“, wie eine der Teilnehmerinnen sagte, die sich selbst am Morgen vorsorglich noch einmal hatte testen lassen. Doch es gab auch ein paar Neuzugänge: eine Gruppe Päpstinnen zum Beispiel, die von Angehörigen der Bewegung „Maria 2.0“ auf die Beine gestellt worden war, um deren Anliegen nun erstmals auch beim Rosenmontagszug öffentlich zu machen. „Aber humorvoll und mit Augenzwinkern“, wie eine der ehrenamtlich in der katholischen Kirche engagierten Frauen betonte.

Als unverwüstliche Unikate erwiesen sich wieder einmal die Jahr für Jahr als „rollende Satire“ neu gebauten Motivwagen, von denen trotz exorbitant gestiegener Kosten am Ende doch wenigstens zehn Modelle auf die Straße gebracht werden konnten. Für die Narrenflotte, die ein Markenzeichen der Mainzer Fastnacht ist, haben die Karnevalsvereine diesmal rund 120.000 Euro zusammengebracht. Die gesamte siebentägige Straßenfastnacht schlägt nach Berechnungen des seit 1838 dafür zuständigen Mainzer Carneval-Vereins mit gut einer halben Million Euro zu Buche. Weshalb die Rufe lauter werden, dass sich doch bitte schön die neuerdings reiche Stadt finanziell stärker als bisher engagieren möge.

Nicht mitgerechnet sind dabei die Kosten für das Wurfmaterial, das von den Wagen aus mit vollen Händen in die Menge geworfen wird: Bälle, Taschen, Chipstüten, Popcorn – „eben alles, was nicht wehtut“, wie einer der Marienborner Brunnebutzer sagt. Mittlerweile gehören selbst FFP2-Masken zu den Flugobjekten, die ans Narrenvolk verteilt werden. Wer an der Strecke wohnt, aber nur einen Balkonplatz hat, muss sich etwas einfallen lassen. So wie jener Angler an der Umbach, der den an seinem Haus Vorbeifahrenden von oben herab ein großes Fischernetz vor die Nase hielt.

Die Fastnacht wirke „manchmal wie ein Trostpflaster“, gab die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, Malu Dreyer (SPD), zu Protokoll, die das Narrentreiben von der Ehrentribüne vor dem Staatstheater aus verfolgte: „Denn sie verbindet einfach Leid, Glück und Freude.“ Den tieferen Sinn dieser Folklore haben mittlerweile auch die Fußballer des FSV Mainz 05 verstanden, die bei ihrem letzten Rosenmontagsauftritt vor Corona etwas lustlos und uninteressiert gewirkt hatten. Diesmal engagierten sich die Spieler des selbst ernannten Karnevalsvereins beim Umzug durch die Stadt allerdings so leidenschaftlich wie am Abend zuvor beim 3:2-Auswärtssieg in Leverkusen.