Fastnacht und die Krisen : Helau ist, wenn man trotzdem lacht

Eine bessere Vorlage hätten die Frankfurter Fastnachter gar nicht bekommen können. Während der 11.11. sonst allein wegen der Zahlenspielerei den Auftakt zur Kampagne markiert, könnte der Tag dieses Mal den perfekten Einstieg und gleich den Stoff für die gesamte närrische Zeit liefern: Sollte das von der Stadtverordnetenversammlung angestrebte Abwahlverfahren gegen den Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am 6. November erfolgreich sein, so würde er genau an jenem Freitag mit Verkündung des amtlichen Endergebnisses aus dem Amt scheiden. Die Fastnachter vom Großen Rat, dem Dachverband der Frankfurter Karnevalsvereine, könnten also das neue Prinzenpaar direkt zu Stadtoberhäuptern während der närrischen Tage küren.

So schön diese Perspektive aus Sicht der politisch-literarischen Fastnacht sein mag, so sehr müssen die Narren im Rhein-Main-Gebiet in der dritten Kampagne in Serie mit großen Sorgen planen. Nachdem Corona zuletzt zweimal das Helau nahezu vollkommen im Halse stecken bleiben ließ, begleiten neben der Pandemie auch noch der Krieg in der Ukraine und die Energiekrise die Planungen. „Wir denken immer positiv. Über mögliche Absagen haben wir nicht nachgedacht, sondern wir schauen voraus“, sagt Heinz Schäfer, Vorsitzender des Flörsheimer Narren Clubs. Es werde Zeit, dass Fastnacht mal wieder ausgelassen begangen werden könne. Die Flörsheimer seien derselben Überzeugung wie die Fuldaer, die vor wenigen Tagen bereits eine „zu hundert Prozent normale Kampagne“ angekündigt haben – in Flörsheim steigern sie nicht unerwartet gar hoch auf 111 Prozent.

„Insgesamt ist der Zusammenhalt ziemlich gut geblieben, es gibt bei uns noch alle Gruppen, und ich bin guter Dinge, dass wir nicht zu viele Mitglieder verloren haben. Aber wenn man die Tanzgruppen erstmals wieder sieht und die Gardemädchen dann kaum wiedererkennt, dann macht man sich so seine Gedanken.“

Die Fastnachtskampagne 2023 soll auch in Mainz so über die Bühne gebracht werden, wie es bis 2020 üblich war: mit Sitzungen in vierfarbig bunt geschmückten Sälen und Hallen, mit ausgelassenen Kinderfesten, rauschenden Bällen und an den „tollen Tagen“ rund um den Rosenmontag am 20. Februar mit möglichst vielen sehenswerten Straßenumzügen.

„Liebe Freunde, wir wollen wieder Fastnacht feiern“

Den erfahrungsgemäß von zigtausend Gästen besuchten Auftakt am Fastnachtsbrunnen, der unter strengen Sicherheits- und Corona-Auflagen selbst 2021 begangen wurde, haben die Mainzer Narren schon fest im Blick. Und längst haben sich etliche Vereine in der frisch sanierten Rheingoldhalle, im Kurfürstlichen Schloss und in den Bürgerhäusern ihre Termine gesichert, an denen es im Namen von Gott Jokus endlich wieder richtige Sitzungen geben soll. Nach zwei Corona-Kampagnen werde von den meisten „hybrid gedacht“, also „sowohl als auch“ geplant, heißt es dazu von der Fastnachtsgenossenschaft, die mehr als zwei Dutzend Vereine, Garden und Korporationen vertritt.

Mit Blick auf Corona müssten sich die Veranstalter, so sie in der Rheingoldhalle oder im Schloss feiern möchten, weiterhin an die dann jeweils geltende Verordnung halten, erklärt Philipp Meier von der für die Vermietung zuständigen Mainzplus Citymarketing GmbH. Die Energiekrise dürfte außerdem für höhere Nebenkosten sorgen. Etliche Termine seien aber schon vergeben, vor allem an die vier großen Fastnachtsvereine. Alle zusammen wollen auch wieder für die Fernsehsitzung „Mainz bleibt Mainz“ sorgen, die im Februar wegen des Kriegsausbruchs in der Ukraine über Nacht aus dem Programm genommen und in die ZDF-Mediathek verbannt worden war. Für die meist kleineren Stadtteilvereine gilt laut einer Sprecherin der Mainzer Bürgerhäuser GmbH, dass sie Buchungen zur Not kurzfristig kostenfrei absagen könnten.

Auch in Seligenstadt können sie es kaum erwarten, endlich wieder loszuziehen. Diesen Eindruck vermittelt jedenfalls der auf der Website des Heimatbundes eingerichtete Countdown, der heute schon auf das noch knapp 150 Tage entfernte Großereignis verweist. Drei Galasitzungen, der Hexenball und ein Kinderumzug stehen ebenfalls im Kalender. „Liebe Freunde, wir wollen wieder Fastnacht feiern“, verkündet auch der Club „Schwarze Elf“ aus Rüsselsheim im Internet, der seinen Anhängern im Januar und Februar sechs närrische Veranstaltungen „in altbekannter Manier“ im Adlersaal in Aussicht stellt, also ohne Masken und allzu große Abstände.

Kaum anders verhält es sich im südhessischen Dieburg, wo man vom 1. Oktober an online Karten für insgesamt acht Sitzungen in der Römerhalle anbieten will. Selbstverständlich ist laut Karnevalsverein zudem vorgesehen, am Elften im Elften wieder auf dem Marktplatz und der sich daran anschließenden Festmeile den Kampagnenstart zu feiern.

In Frankfurt fiebern sie derweil dem 11. November entgegen, wenn im Nordwestzentrum der Auftakt in die Kampagne stattfinden soll. „Wir haben gelernt, mit allen Unwägbarkeiten zu planen. Aber wir stellen schon viele Terminmeldungen, das stimmt uns positiv“ , sagt Uwe Forstmann, Sprecher des Großen Rats. „Am 7. Oktober haben wir die Sitzung des Großen Rats, bei dem wir mit unseren Mitgliedsvereinen Nägel mit Köpfen machen wollen für den Auftakt und die Kampagne.“ Natürlich geht es dann vornehmlich um Organisatorisches. Aber sicher werden sich die Narren Gedanken machen, wie sie mögliche Vorlagen aus der Kommunalpolitik angemessen verwerten können.